El dueño del partido por el que Espert fue candidato reconoció que le pidieron justificar los viajes en avión y aportes por 200.000 dólares

José Bonacci, dueño del sello Unite que José Luis Espert utilizó en la campaña electoral de 2021, contó que el actual diputado y candidato de La Libertad Avanza le pidió justificar aportes, que supuestamente provenían del narcotraficante «Fred» Machado.

«Lo que está haciendo Espert es utilizar un argumento que le di en 2021 cuando se realizó la primera denuncia por un tal Madanés. Me llama un día con preocupación y me dice: ‘Bonacci está el tema del avión que nos dieron’», contó en diálogo con Radio Rivadavia.

Bonacci contó que en esa charla le respondió que diga que eso se lo dio el partido Unite y que también le pidió que consiga algún documento donde conste esa donación para presentar una ampliatoria de rendición final para así justificarlo ante la Justicia Electoral.

«Usó la mitad del argumento que le di porque nunca me dio ningún comprobante», manifestó. Y agregó: «Me sorprendió el aporte en efectivo de 200.000 dólares tan absurdamente documentado».

Luego de la sesión de la comisión de Presupuesto, donde la oposición le pidió a Espert apartarse, el diputado y candidato libertario brindó una entrevista en A24, donde se negó a responder si recibió 200.000 dólares del empresario «Fred» Machado, quien cumple prisión domiciliaria en Viedma en el marco de una causa que tramita en la Justicia de Estados Unidos donde se lo vincula con el narcotráfico.

«Me llamó para decir cómo justificar ese aporte», contó Bonacci respecto de lo que recibió para la campaña de las legislativas de 2021. Y señaló que, en su visión, Espert «cometió un error de torpeza en recibir sin preguntar de donde venía».

José Luis Espert eludió responder sobre si recibió 200.000 dólares de Fred Machado

Bonacci, sin embargo, señaló que nunca conoció a Machado y que Unite solo se remitió a realizar presentación de listas y la logística de las boletas.

«Diría que pecó de cándido, pecó de torpe, y para decirlo de forma elegante de lo que abundaba en ese momento en ese grupo de liberales era una ansiedad crematística», sentenció.

El término crematística se refiere al arte de la adquisición de riqueza, especialmente la acumulación de dinero por sí mismo y de forma ilimitada.

El miércoles por la noche, Espert ratificó su candidatura y dijo que no se bajará de su candidatura a diputado. «De ninguna manera, estoy más fuerte que nunca», sostuvo el economista cuando se le consultó si estaba dispuesto a dar un paso al costado y renunciar a su candidatura tras las acusaciones.