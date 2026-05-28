El dueño de Reebok y Forever 21 traerá a la Argentina la marca de jeans que es la cara de los famosos e íconos del rock

La estadounidense Authentic Brands Group (ABG) traerá en junio a Argentina la emblemática marca de jeans Lucky Brand, con un ambicioso plan de expansión que comenzará con la venta a través de su plataforma online. En julio está prevista la apertura de su primer local físico en el shopping DOT. Posteriormente, el grupo mantiene conversaciones con IRSA, propietario del DOT, para abrir tiendas en otros centros comerciales del conglomerado liderado por Eduardo Elsztain.

ABG es un gigante del sector textil que cuenta en su portafolio con marcas reconocidas de moda y deporte como Reebok, Champion, Billabong, Quiksilver, Roxy, DC Shoes, Element, Volcom, Airwalk y Prince. Además, incluye nombres del segmento de lujo, vestimenta y retail como Guess, Dockers, Brooks Brothers, Forever 21, Aéropostale, Nautica, Lucky Brand, Nine West, Barneys New York y Ted Baker.

La llegada de Lucky Brand a Argentina estará a cargo de los hermanos Julián, Laura y Alejo Itzkovici, hijos de Mauricio Itzkovici, referente del mundo textil durante años. Ellos, quienes ya fundaron la marca Oxford Polo Club, serán socios estratégicos para el desarrollo de Lucky Brand en Argentina y la región latinoamericana.

El plan inicial contempla la apertura de una red de 30 locales exclusivos y alcanzar una facturación de 5.000 millones de pesos en el primer año. La inversión rondará el millón de dólares, con una facturación proyectada de 3,5 millones de dólares para ese período.

El objetivo de ventas es comercializar 60.000 unidades durante el primer año entre las diferentes categorías de productos, incluyendo el canal e-commerce, locales propios y venta mayorista. Esa cifra podría aumentar al sumar ventas de retailers y socios comerciales que incorporen la marca.

Se generarán aproximadamente 30 puestos de trabajo directos vinculados a retail, operaciones, administración, logística, e-commerce y ventas.

“Nuestro objetivo es construir una marca de largo plazo en Argentina, con una presencia sólida tanto en el canal digital como en el físico, manteniendo siempre la experiencia y el posicionamiento internacional de Lucky Brand”, afirmó Laura Itzkovici, gerente de Marketing de la operación local.

Uno de los principales atractivos de Lucky Brand será ofrecer sus productos al mismo precio que en Estados Unidos, una estrategia para ganar mercado en un contexto de apertura de importaciones y llegada de nuevas marcas extranjeras. Por ejemplo, los jeans se venderán entre 140.000 y 160.000 pesos.

Además de los clásicos pantalones, la marca ofrecerá remeras, suéteres, camisas, camperas y accesorios para hombres y mujeres. La primera colección incluirá más de 300 artículos. Otro punto fuerte es la comercialización de productos con licencias de artistas y figuras icónicas del rock, como The Rolling Stones, The Beatles, Grateful Dead, Guns N’ Roses, Fender y Woodstock, así como la gestión de derechos de imagen de celebridades como Marilyn Monroe, Elvis Presley, Muhammad Ali, David Beckham y Shaquille O’Neal.

En una segunda etapa se sumarán accesorios, calzado, bijouterie y fragancias.

Authentic Brands Group, fundada en 2010 por el empresario canadiense Jamie Salter, es una de las plataformas de medios, entretenimiento y estilo de vida más importantes del mundo. Su modelo de negocios, basado en la adquisición de la propiedad intelectual de marcas de renombre global con fuerte valor histórico o identidad, revolucionó la industria textil. ABG se centra en el marketing estratégico y el posicionamiento global, mientras que la producción y comercialización en distintas regiones quedan a cargo de socios y licenciatarios. A través de este esquema de franquicias y regalías, ABG ha consolidado una cartera de marcas de gran peso mundial.