El DT de Alemania dio la lista del mundial con una bomba: a los 40 años, vuelve uno de los verdugos de Argentina en la final de Brasil 2014

Julian Nagelsmann, entrenador de la Selección alemana de fútbol, anunció la lista de 26 jugadores que participarán en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Entre las novedades destacadas, se encuentra el regreso del histórico portero Manuel Neuer, quien a sus 40 años vuelve a formar parte del combinado nacional tras haberse retirado hace algunos meses.

El capitán y arquero del Bayern Múnich anunció a finales del verano de 2024 su retiro de la selección para enfocarse en sus objetivos con el club. Su último partido con Alemania fue hace casi 700 días, en el partido por los cuartos de final de la Eurocopa 2024, donde cayeron ante España, luego campeona del torneo.

Neuer fue protagonista en la final del Mundial de Brasil 2014, cuando Alemania derrotó a Argentina. A los diez minutos del segundo tiempo, el portero salió hasta el lateral del área y despejó el balón con el puño, impactando accidentalmente con su rodilla derecha en el rostro de Gonzalo Higuaín. En ese momento, el marcador estaba en cero y la falta no sancionada pudo haber cambiado el rumbo del encuentro.

“Hemos decidido, tras muchas discusiones, que los tres mejores porteros de Alemania debían estar en el Mundial. Por eso convocamos a Manuel para saber si estaba dispuesto a regresar a la selección”, declaró Nagelsmann al presentar la lista. Además, adelantó que Neuer será el arquero titular en la competencia: “Planeamos con él como número 1”.

La inclusión de Neuer desató un debate en torno al futuro de Oliver Baumann, quien había sido titular en todos los partidos previos. Junto a Neuer y Baumann, el tercer portero convocado es Alexander Nübel, del Stuttgart. Asimismo, Nagelsmann tiene previsto llevar al segundo portero del Bayern, Jonas Urbig, aunque no forme parte oficialmente de la lista, para que participe en los entrenamientos.

En defensa, Alemania mantendrá la base que jugó la eliminatoria, con Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck y David Raum, todos incluidos en la convocatoria. El defensor del Real Madrid, Antonio Rüdiger, también figura en la lista, aunque es considerado una opción de recambio.

El mediocampista Jamal Musiala, que sufrió una grave lesión durante la temporada, generó dudas sobre su convocatoria. Sin embargo, Nagelsmann confía en su recuperación: “Esperamos que vuelva a ser el mismo. Y aunque esté al 80 por ciento, Jamal es uno de los mejores jugadores del planeta”.

La lista completa es la siguiente:

**Arqueros:** Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Múnich), Alexander Nübel (Stuttgart).

**Defensores:** Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Múnich), Malick Thiaw (Newcastle United).

**Mediocampistas:** Nadiem Amiri (Mainz 05), Leon Goretzka (Bayern Múnich), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Lennart Karl (Bayern Múnich), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Múnich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich), Angelo Stiller (Stuttgart).

**Delanteros:** Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United).