El Dólar Oficial Sube $20 y Cotiza a $1495 Antes de Elecciones

20 de octubre de 2025

El dólar oficial registró un aumento de $20 este lunes, cotizando a $1495 para la venta en el Banco Nación. La suba se da en un contexto de incertidumbre preelectoral y fuerte demanda de cobertura, pese al reciente anuncio de un swap con Estados Unidos.

Continúa la Tensión Cambiaria

La divisa estadounidense para la venta en el Banco Nación se ubicó en $1495, lo que representa un incremento del 1,4%. Este movimiento de $20 se produce mientras se intensifican las expectativas sobre el rumbo económico post-elecciones.

En el segmento mayorista, el dólar se negocia a $1478. Este valor se acerca al límite superior de la banda cambiaria, establecido hoy en $1490,57.

Mercados Financieros en Retroceso

Los mercados financieros reflejan una tendencia negativa. Los bonos argentinos retroceden más de 1% y el riesgo país se mantiene en 1.032 puntos. El índice MERVAL de la Bolsa porteña cae 0,4% con resultados dispares.

Los ADRs de empresas argentinas en Wall Street muestran un comportamiento similar. La fuerte demanda de cobertura impulsa la suba, a pesar del anuncio de un swap con Estados Unidos para reforzar reservas.

Valores en Otros Mercados

En el mercado paralelo, el dólar «blue» se mantiene estable, cotizando entre $1465 y $1485. Por su parte, el MEP se ubica en $1541 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1553.