El dólar oficial salta a $1465; el blue se ubica en $1425

12 de septiembre de 2025 Lectores: 35

Este viernes, las cotizaciones del dólar en Argentina registraron subas generalizadas. La divisa norteamericana oficial cerró la jornada con un salto, y las opciones paralelas mostraron movimientos alcistas en los mercados.

El dólar oficial finalizó la jornada a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, con un alza del 1,43%. Por su parte, el dólar blue cerró a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, registrando una suba del 1,08%.

En el mercado financiero, el dólar MEP se cotizó a $1.465 para la venta, con un incremento del 1,87%. El contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.466,90 para la venta (+1,24%), mientras que el dólar cripto cerró en $1.463,50 (+0,95%).

Finalmente, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, subió un 1,38% y se ubicó en $1.904,50.