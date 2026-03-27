El dólar no encuentra piso: volvió a caer y está 20% abajo del techo de la banda

El peso resiste la volatilidad externa y el dólar volvió a caer otro escalón este jueves, al perforar el «piso» de los $.1400 en los bancos. Así, el tipo de cambio minorista se aleja ya un 20% del techo establecido de la banda de flotación cambiaria.

En un contexto donde la demanda dolarizadora parece contenida y la oferta da indicios de crecer, el Tesoro anunció para este viernes una una nueva licitación de deuda de Economía, con dos opciones de bonos en dólares. En la previa, dólar cayó este jueves $15 para cerrar en los $ 1.390, un valor que no se veía desde el 23 de febrero.

«El tipo de cambio oficial alcanzó su nivel nominal más bajo desde el 14 de octubre, cuando Bessent intervenía en el MLC. El dólar spot cerró hoy en $1.368, con una baja de 0,7% diaria y de 1,6% en las dos ruedas de la semana. Así, la distancia respecto al techo de la banda se amplió a 20,4%, el mayor nivel desde fines de junio de 2025.», comentaron al cierre de la rueda analistas de PPI.

Tal como se registró desde comienzos de este mes, el peso se fortalece a contramano de otras monedas emergentes, que sufren por un fortalecimiento del dólar a nivel global como consecuencia de la tensión en los mercados por la guerra en Medio Oriente. «El l ITCRM (índice de tipo de cambio real multilateral) acumule una caída de 5,6% desde el inicio del conflicto en Oriente Medio», indicaron en PPI.

«La dinámica fue subproducto de, por un lado, una baja de 4,2% en el tipo de cambio bilateral con Estados Unidos; por otro, y principalmente, la depreciación de las monedas de los principales socios comerciales. De hecho, excluyendo a EE.UU., el ITCRM registra una contracción de 5,8%», agrega el informe de la sociedad de Bolsa.

En una mirada más amplia, destacan, el índice se ubica apenas 1,9% por encima de los niveles promedio de noviembre de 2023 (heredado por la administración Milei del gobierno anterior) y 8,7% por encima de los niveles pre-salida (parcial) del cepo en abril de 2025.

Aunque parezca una contradicción, cuando más baja el dólar, más divisas suma el Banco Central. El jueves se quedó con US$ 57 millones. En total, en las últimas tres ruedas, las compras sumaron más de US$ 500 millones. Como ese saldo está muy por encima del 5% del volumen operado en el mercado único de cambios, en la City advierten que, tal como viene haciendo desde comienzos de año, el Banco Central aprovecha la oferta de dólares para realizar «compras en bloque», que como se pactan por fuera del mercado no impactan directamente en los precios.

«En lo que va del año, el Central ya compró más de US$4.000 millones, el mayor valor para este período desde al menos 2002″(excluyendo 2024, año atípico por el esquema de postergación de pagos de importaciones implementado al inicio de la actual administración, que permitió una acumulación extraordinaria de reservas)», aclararon en PPI.

El mercado se mueve por expectativas y actualmente estas juegan a favor del peso. Según Gabriel Caamano, de Outlier: «Nadie espera que el tipo de cambio suba, entonces a los inversores sirve posicionarse en pesos, que es lo que hace el dólar que caiga y se autocumpla la profecía. En paralelo, la tasa no sigue cayendo porque el BCRA la sostiene. Entonces, esa combinación entre un piso a la tasa y un techo para el dólar vuelve más atractivo posicionarse en pesos».

La mirada de corto plazo en la City está puesta en la licitación de deuda de este viernes. «La atención se dirige al nivel de ¨roll-over¨ en la licitación en pesos a fin de evaluar la marcha de política monetaria tras el relajamiento de tasas reciente, y que no se encuentra reactivando mayor demanda de dólares, ya que una postura más expansiva ayudaría a la reactivación del crédito privado así como a la actividad y al consumo», comentó el economista Gustavo Ber.

En los mercados, las acciones argentinas en Wall Street terminaron con mayoría de bajas en línea con los principales índices globales, a excepción de YPF, Tenaris y Globant, que subieron hasta 4%. En el segmento de bonos, los títulos en dólares finalizaron con caídas de hasta 0,5%, que de todas formas sirvieron para gatillar una mejora de 2% del riesgo país, que terminó en el 583 puntos.

NE