El director deportivo de Alpine explicó qué le pasó al coche de Colapinto en Bahréin: la reacción del argentino

Cada vez falta menos para el regreso de la Formula 1. La Máxima tendrá su primer Gran Premio el primer fin de semana de marzo en Australia, pero antes, se desarrollarán los test de Bahrein, prueba que comenzó este miércoles por la mañana de Argentina. Por supuesto, la presencia argentina la puso Franco Colapinto a bordo de su Alpine, pero lejos estuvo de arrancar como esperaba.

El argentino se había ido de Barcelona con buenas sensaciones luego del shakedown, donde fue la primera vez que se subió al auto con la nueva configuración para la temporada. Esos días de pruebas sirvieron para ver que el nuevo auto funciona como corresponde. Sin embargo, en la primera práctica oficial del año, se revivieron viejos fantasmas cuando su auto se quedó clavado tras dar 28 giros.

Es que durante la tanda, el A526 sufrió un desperfecto técnico que obligó a que saliera la bandera roja en el circuito de Sakhir. El auto del pilarense se detuvo y este no pudo volver a encenderlo. En consecuencia, fue retirado por la grúa y estuvo un largo tiempo (casi una hora) sin poder regresar a la pista.

Tras un primer stint de 16 giros, donde Franco marcó un registro de de 1:41:600 con neumáticos duros, regresó a boxes para que los mecánicos sigan trabajando en su coche y pasar al compuesto medio. Alcanzó a dar un giro y fue en ese momento donde el auto se detuvo por completo. Esto ocurrió en la curva 8 del trazado.

En ese momento iban una hora y 41 minutos de sesión. Pero claro, Colapinto llevaba menos de una hora en pista. Tras 50 minutos en boxes, el #43 regresó a las pistas con el mismo compuesto. Completó 11 giros en ese stint y su mejor tiempo fue 1:40:330. Colapinto no regresó, pasó la última hora en boxes y así se cerró la sesión.

Así, finalizó en la 11° ubicación, teniendo en cuenta que solo hubo un piloto por escudería en este primer turno. Solamente pudo darle 28 vueltas al circuito. El segundo se completará cerca de las 13.00 de la Argentina y Pierre Gasly es el encargado a girar para el equipo francés. En tanto, el pilarense volverá recién mañana, en el segundo día.

Unas horas después, el director deportivo de la escudería, Steve Nielsen, explicó cuál fue el desperfecto del auto que perjudicó a Colapinto.

«Enfrentamos algunos desafíos en el primer día de pruebas de pretemporada aquí en Bahréin. Algunos problemas en distintas áreas del auto hicieron que tuviéramos que detenernos más de una vez en la sesión de la mañana y realizar algunos ajustes», dijo Nielsen.

«Como es lógico con un auto completamente nuevo, siempre habrá algunos inconvenientes y es importante que los resolvamos rápidamente y pongamos medidas para evitar que vuelvan a ocurrir», siguió el directivo de Alpine.

Sin embargo, el desperfecto que sufrió el auto en el turno de Franco, sirvió para que el equipo se moviera rápido de cara a la segunda tanda de pruebas, donde le tocó el turno a Pierre Gasly: «Fue una buena recuperación por la tarde para solucionar algunos de los problemas de la mañana y tuvimos una sesión un poco más productiva con Pierre».

La reacción de Colapinto tras la falla de su coche

Por su parte, Franco entendió que se trata de la puesta a punto del auto y, sabiendo que el viernes tiene revancha, se mostró paciente ante la situación: «Tuvimos algunos problemas con el auto por la mañana y, sí, no di muchas vueltas. Es parte de las pruebas y de las cosas propias de los autos nuevos, así que estamos aprendiendo todos juntos. Ojalá podamos aprender de eso y simplemente evitar que vuelva a pasar».