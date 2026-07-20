El dinamismo de los campos de batalla en Ucrania contribuye a impulsar el interés por la inversión de posguerra

GDANSK, Polonia — La percepción pública sobre la guerra en Ucrania ha experimentado un cambio significativo.

Así lo reflejaron las conversaciones entre empresarios durante una reciente recepción frente a una moderna cafetería en el puerto de Gdansk, celebrada tras una conferencia dedicada a la reconstrucción de Ucrania posterior al conflicto bélico.

A diferencia de encuentros anteriores, que se centraban en la ayuda de los donantes, esta edición puso el énfasis en la inversión privada, enfocando a Ucrania no como una víctima, sino como un mercado posguerra de gran potencial con vistas a su integración en la Unión Europea.

Este cambio refleja una evaluación más optimista entre diplomáticos, analistas militares y empresarios sobre las perspectivas del país en la guerra.

Aunque el frente continúa siendo un foco de violencia, con ataques aéreos mediante drones y misiles rusos que impactan ciudades ucranianas, los avances de Rusia se han detenido en gran medida, mientras Ucrania responde regularmente, incluso con ataques en Moscú.

La conferencia buscó incentivar la inversión en Ucrania, aún en tiempo de guerra, apostando a que el país logrará frustrar las ambiciones rusas y se mantendrá como un estado independiente.

Entre los 7,500 asistentes se encontraba Jeremy Lewin, subsecretario de Asuntos Exteriores y Humanitarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien en su discurso señaló que este es el momento oportuno para «invertir en la caída» de Ucrania: comprar ahora, cuando los precios son bajos, y obtener beneficios con la recuperación del país.

El evento generó 160 acuerdos que representaron alrededor de 11,000 millones de dólares en inversión privada y ayuda, según Yuliia Svyrydenko, quien se desempeñaba como primera ministra de Ucrania hasta la semana pasada.

Paralelamente, el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos anunció una línea de crédito de hasta 300 millones de dólares para Naftogaz, la empresa estatal ucraniana de petróleo y gas, destinada a la adquisición de equipos y servicios para la industria energética estadounidense.

En cuanto a la economía ucraniana, esta se sostiene actualmente gracias a la ayuda internacional, pero las perspectivas a largo plazo son prometedoras. Ucrania posee una de las mayores reservas de gas natural en Europa, con un valor estimado en aproximadamente 300,000 millones de dólares.

Duncan Nightingale, presidente del consejo de administración de Naftogaz, afirmó que “la gente está viendo importantes oportunidades de negocio en Ucrania” y describió el ambiente del foro como “de optimismo muy elevado”.

En el frente bélico, Ucrania enfrenta desafíos como el avance lento pero constante de Rusia en la región del Donbás, sin indicios de que el presidente Vladimir Putin planee detener los combates en el corto plazo. La madrugada del domingo, Rusia lanzó al menos 41 misiles, la mayoría dirigidos a Kiev, según informó la fuerza aérea ucraniana.

Por otro lado, la salida de un ministro de Defensa popular ha afectado la confianza en las estrategias de guerra con drones empleadas por Ucrania. Sin embargo, algunos analistas sostienen que la dinámica de la guerra ha girado a favor de Ucrania, marcando un cambio más decisivo que cualquier otro desde los primeros meses del conflicto, cuando Rusia sufrió importantes derrotas.

Ucrania está desplegando una nueva generación de drones de alcance medio, guiados por video, que operan a través del corredor terrestre ruso que conecta Crimea con el territorio ruso. Kiev ataca sistemáticamente tanto las líneas de suministro hacia Crimea como las refinerías en territorio ruso, buscando aumentar la presión para lograr una negociación con Moscú.

Incluso el expresidente estadounidense Donald Trump, inicialmente escéptico sobre las posibilidades ucranianas frente a Rusia, reconoció recientemente: “Lo está haciendo bastante bien”, en referencia al presidente Volodymyr Zelensky.

La voluntad de invertir en Ucrania evidencia un cambio de mentalidad. Eric Schmidt, exdirector ejecutivo de Google, y su esposa, Wendy Schmidt, han invertido en bienes raíces en Kiev, adquiriendo participaciones en fondos inmobiliarios comerciales que manejan centros comerciales administrados por una firma ucraniana. Aunque no se reveló el monto exacto, Forbes estimó su participación entre 55 y 70 millones de dólares. Eric Schmidt también invierte en empresas ucranianas dedicadas a drones que han influido en el rumbo del conflicto.

En la cita de Gdansk, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, mayor inversor institucional en Ucrania, anunció una nueva financiación de más de 500 millones de euros (570 millones de dólares), que se suman a los cerca de 10,000 millones de euros invertidos desde la invasión a gran escala en 2022.

El banco identifica una oportunidad en las ofensivas rusas contra las centrales eléctricas de carbón de Ucrania. Su mandato de inversión en energías libres de carbono coincide con la estrategia ucraniana de desarrollar parques solares y eólicos, cuya dispersión dificulta su destrucción.

“En Ucrania se produjo una descarbonización forzada”, explicó Matteo Patrone, vicepresidente de banca del banco.

No obstante, la entrada de inversión extranjera directa es limitada. Empresas que ya operaban en Ucrania antes del conflicto, como McDonald’s y Nestlé, han ampliado sus operaciones al verificarse que Rusia no invadiría el país, mientras que otras firmas aún mantienen una postura cautelosa, según Andy Hunder, presidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en Ucrania.

En la recepción, empresarios y diplomáticos disfrutaban Aperol Spritz bajo el tenue crepúsculo del solsticio de verano en las orillas del mar Báltico, una escena cargada de simbolismo.

El puerto