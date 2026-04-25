El Dibu Martínez no pudo evitar la derrota del Aston Villa, pero la clasificación a la Champions League por ahora no corre riesgo

Emiliano Martínez no pudo evitar la derrota de Aston Villa, que cayó 1-0 como visitante ante Fulham en la 34ª fecha de la Premier League. Emiliano Buendía también fue titular en el equipo dirigido por Unai Emery.

El partido, de bajo nivel técnico, terminó favoreciendo a Fulham, que en su estadio Craven Cottage, en el oeste de Londres, consiguió una victoria clave para sus aspiraciones de clasificación a la próxima Europa League.

El único gol del encuentro llegó a los 43 minutos del primer tiempo. Tras un centro desde la derecha del belga Timothy Castagne, el serbio Saša Lukić remató de cabeza y Martínez logró detener el disparo, pero la defensa visitante reaccionó con lentitud y dejó el balón servido para que el lateral izquierdo Ryan Sessegnon definiera con un zurdazo inatajable para el arquero argentino.

En el segundo tiempo, Fulham contó con varias oportunidades para ampliar la ventaja. A los 20 minutos, Castagne anotó tras un córner ejecutado por Lukić, pero el árbitro Michael Oliver anuló la jugada por una supuesta falta del noruego Sander Berge sobre Martínez, en una acción en la que el contacto fue más bien del arquero marplatense sobre el mediocampista escandinavo.

Este resultado dejó a Fulham con 48 puntos, sólo a dos de Brighton & Hove Albion, que ocupa el sexto lugar, el último que otorga un boleto para la Europa League 2026/27.

Por su parte, Aston Villa se mantiene en el cuarto puesto con 58 unidades. A pesar de la derrota, su clasificación para la próxima edición de la Champions League no corre peligro, ya que los cinco primeros equipos de la Premier League acceden a ese certamen. El conjunto dirigido por Emery le lleva una ventaja de ocho puntos al sexto cuando restan 12 en juego.

Además, Aston Villa concentra su atención en la Europa League, donde el jueves visitará a Nottingham Forest en el partido de ida de una de las semifinales del torneo continental. En la otra semifinal se enfrentarán Sporting Club de Braga y Friburgo.