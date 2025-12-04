El Dibu Martínez iba a ser titular para Aston Villa pero se lesionó en la entrada en calor y encendió las alarmas en la Selección

Las alarmas se encendieron en la Scaloneta por la sorpresiva lesión de Emiliano Martínez. Este miércoles, Dibu sintió una molestia muscular mientras realizaba la entrada en calor en la previa del duelo entre Aston Villa y Brighton por la Premier League y a último momento quedó descartado, más allá de que lo habían anunciado como titular.

Saltó al campo de juego Dibu para hacer el calentamiento previo en el American Express Community Stadium de Brighton. El marplatense completó los trabajos y hasta saludó a algunos hinchas locales. Pero sorpresivamente no salió a jugar el partido y en las redes sociales de Aston Villa se confirmó la inclusión de Marco Bizot.

Y no le fue bien al reemplazó de Martínez: a los 8 minutos falló groseramente para el primer gol de los locales. El arquero salió mal a cortar, se pasó de largo, y por el segundo palo Jan Paul van Hecke tocó al arco vacío. Las imágenes de la TV se fueron rápido con Dibu, que ya estaba sentado cerca del banco de suplentes visitante. La cara del campeón del mundo en Qatar al instante comenzó a circular en redes.

Para colmo, un par de minutos más tarde el español Pau Torres anotó en contra luego de intentar cerrar a un atacante local.

#AHORA – Dibu Martínez salió a hacer la entrada en calor pero finalmente NO será de la partida en el duelo entre Brighton vs. Aston Villa. Marco Bizot será el arquero titular y Ronnie Hollingshead irá al banco.

Todavía no hubo un parte médico por la lesión de Dibu. Seguramente haya que esperar estudios médicos, aunque los medios británicos especulaban con un desgarro.

“Es difícil de explicar, pero tengo más ilusión en este Mundial que en el anterior. La mayoría de los que jugaron un Mundial tienen ese bichito en la panza, que es difícil de explicar, pero tengo más ilusión de este que del anterior. Ganar títulos individuales o con mi club es como la frutilla del postre, pero el postre entero de toda mi carrera fue siempre jugar con la Selección Argentina. Cuando juego con la Selección siento que la pelota no entra. Tengo todo un país y a mi familia atrás”, había avisado el martes el Dibu en el evento “AFA as a Global Brand, The Power of a Brand”, desarrollado en Nueva York.