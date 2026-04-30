El Diablo Viste a la Moda 2: en qué cines se estrena, horarios y todo lo que se sabe de la secuela que protagoniza Meryl Streep y Anne Hathaway

La secuela de *El Diablo viste a la moda* llega a la pantalla grande este jueves 30 de abril, veinte años después de la película original que marcó a toda una generación. El estreno ha generado gran expectativa entre los fanáticos por el regreso de los personajes icónicos, quienes ahora enfrentarán nuevos desafíos en el mundo de la moda y los medios de comunicación.

Meryl Streep retoma su emblemático papel como Miranda Priestly, la imponente editora de *Runway*, en un contexto de profundos cambios en la industria editorial. A su lado regresa Anne Hathaway como Andy Sachs, ahora convertida en una periodista mucho más segura, muy distinta a la asistente que apenas sobrevivía a su primer día.

El elenco se completa con Emily Blunt, que vuelve a interpretar a la perfeccionista Emily Charlton, quien ha evolucionado de asistente exigente a figura clave dentro de una poderosa marca de lujo. Stanley Tucci también regresa como Nigel, el carismático director de arte de la revista que formó parte del elenco original.

La historia transcurre principalmente en las calles de Nueva York, pero también incluye escenarios soñados como Milán y el exclusivo Lago de Como.

Con una duración de dos horas, la película presenta un nuevo choque de egos, estilos y generaciones. Andy y Miranda vuelven a cruzarse en su oficina, esta vez en igualdad de condiciones, mientras ambas se enfrentan a una Emily más poderosa que nunca.

*El Diablo viste a la moda 2* se estrena oficialmente en cines de todo el país el jueves 30 de abril. El miércoles previo tuvo lugar un preestreno en el Malba, con tres funciones durante la avant premiere.

En la cadena Cinemark, la película se podrá ver en las siguientes sedes y formatos:

– Abasto: DBOX · 2D · 3D

– Alto Avellaneda: DBOX · 2D · 3D · XD · 4D

– Caballito: 2D

– DOT: 2D · 3D · XD · PREMIER · 4D

– Malvinas Argentinas: DBOX · 2D · 3D · XD

– Mendoza: 2D · 3D · XD · Comfort

– Moreno: DBOX · 2D · 3D

– Morón: DBOX · 2D

– Neuquén: DBOX · 2D · XD

– Nuevo Centro: DBOX · 2D

– Palermo: 2D · 3D

– Patio Olmos: 2D · 3D

– Puerto Madero: 2D · 3D

– Quilmes: 2D · 3D · 4D

– Rosario: DBOX · 2D

– Salta Alto NOA: DBOX · 2D · 3D

– Salta Hiper Libertad: 2D · 3D

– San Justo: DBOX · 2D · XD

– Santa Fe: DBOX · 2D · 3D · XD

– Soleil: 2D

– Temperley: DBOX · 2D · 3D · XD · 4D

– Tortugas: DBOX · 2D · 3D · XD

– Unicenter: DBOX · 2D · 3D · PREMIER · 4D

Los horarios varían según el día y la sede, con funciones desde las 13:00 hasta cerca de las 23:00, y posibles horarios extendidos durante los fines de semana.

Se espera una alta concurrencia en las salas, con un promedio de ocho funciones diarias. Las entradas generales tienen un valor aproximado de $16.000, con promociones de 2×1 y descuentos de hasta el 50% en días específicos.

La película también se proyecta en la cadena Showcase, con sedes en Haedo, Córdoba, Norcenter, Belgrano, Quilmes, Rosario y Villa Allende, y entre siete y ocho funciones diarias. En Multiplex está disponible en Belgrano, Canning, Lavalle, Pilar y San Juan.

En Cinépolis, se puede ver en Recoleta, Houssay (Facultad de Medicina), Pilar, Merlo, Avellaneda, Luján, Rosario, Mendoza Shopping, Arena Maipú y Neuquén. En Cines Atlas, la película se proyecta en Caballito, Catán, Alcorta, Patio Bullrich, Nordelta, Flores y Liniers.

La película original *El Diablo viste a la moda* concluye con una decisión clave en la vida de Andy Sachs. A pesar de su crecimiento dentro de la revista *Runway* y haber sido elegida para acompañar a Miranda Priestly a la Semana de la Moda de París, decide renunciar abruptamente para retomar su objetivo inicial: convertirse en periodista. Mientras tanto, el entorno de Miranda sigue su curso sin ella. Sin embargo, en la nueva secuela, la editora necesitará la ayuda de su exasistente para enfrentar nuevos rivales y mantenerse en la cima de la industria.

Para quienes deseen volver a verla o ponerse al día antes del estreno, la película original está disponible en Disney+.