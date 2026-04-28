El detrás de escena del discurso de Milei en la Fundación Libertad: Adorni pegado a Karina y un Macri serio que no se saludó con el Presidente

El presidente Javier Milei participó este lunes de la cena anual de la Fundación Libertad, donde reconoció que en los últimos meses la inflación «se recrudeció con el impacto de la guerra sobre los combustibles», pero afirmó que «tarde o temprano la inflación va a ceder». El evento reunió a varias figuras de la política, incluyendo al expresidente Mauricio Macri, quien no se saludó con el mandatario libertario.

El encuentro se desarrolló en Parque Norte y contó con la presencia del diputado del PRO Cristian Ritondo, su colega de La Libertad Avanza Sebastián Pareja, la senadora oficialista Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, único mandatario provincial presente.

Otra figura destacada, aunque participó de manera virtual, fue la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, quien pidió un calendario oficial para llevar adelante elecciones en Venezuela y envió un saludo especial a Macri y Bullrich.

Uno de los momentos más esperados fue el saludo entre Macri y Bullrich. La senadora se acercó a la mesa del expresidente y le dio un frío abrazo. Macri, sentado, respondió con un beso y se levantó para completar ese breve encuentro de menos de diez segundos, lejos de las sonrisas y abrazos que ambos compartieron en noviembre de 2023, cuando Milei peleaba por el balotaje presidencial con apoyo del PRO.

Macri también se saludó brevemente con Luis «Toto» Caputo, ministro de Economía, antes del discurso de Milei. Aunque inicialmente fue ubicado en la mesa principal junto a figuras como Maximiliano Pullaro y Alberto Benegas Lynch (h), Macri sorprendentemente se trasladó a la mesa de los diputados del PRO, donde se sentó entre Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, rodeado de otros referentes del espacio.

Durante el discurso, De Andreis sentó junto a él a su novia, la modelo Milagros Schmoll, quien celebraba su cumpleaños. Cabe destacar que hasta el final del discurso de Milei no se sirvió comida; los invitados solo tuvieron algunos pancitos sin acompañamientos.

La llegada de Milei fue acompañada por un operativo de seguridad con más de 20 efectivos y la presencia de Mario Suli, conocido como Barón B, mano derecha del presidente y quien coordinó el ingreso con las fuerzas de seguridad. Se bajaron las luces y se solicitó a los fotógrafos no usar flash.

A su ingreso, Milei estuvo acompañado por Karina Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien no se separó de la secretaria de la Presidencia en toda la noche, evidenciando un gesto de respaldo al funcionario, cuestionado por problemas relacionados con propiedades sin declarar. También estuvo presente el ministro del Interior Diego Santilli.

En la mesa principal de los dirigentes además estuvieron Patricia Bullrich, que se mostró activa conversando y posando para selfies; Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación; y otros funcionarios y referentes políticos. Entre las ausencias relevantes se destacó la del asesor Santiago Caputo, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien estuvo ausente pese a ser mencionado por Milei en su discurso.

Durante su intervención, el presidente felicitó a Bullrich, Santilli y Menem por el trabajo realizado para aprobar la reforma laboral. También elogió con énfasis a Caputo, destacando sus logros en ordenar las cuentas fiscales y ajustar cinco puntos en un mes. Reconoció que la inflación, aunque negativa, será derrotada sin apartarse de su ortodoxia liberal.

Milei cargó contra el periodismo y las grandes empresas, cuestionando beneficios otorgados a empresarios como Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca, y rechazó la percepción de que su gobierno carece de gestión.

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el expresidente Macri conversaron animadamente en el evento. Francos había sido recientemente reemplazado, situación que Macri calificó públicamente como una mala noticia.

Al finalizar, Milei reiteró el rumbo de su gobierno y su compromiso por convertir a Argentina en «el país más libre del mundo». Se retiró sin saludar a la mayoría, salvo al senador provincial libertario Oscar Liberman, con quien se abrazó.

Durante el discurso, el presidente mostró un tono más mesurado respecto a eventos anteriores, con aplausos moderados y cierta distancia en el auditorio. En particular, durante la visualización de cifras sobre la economía 2015-2019, Macri mantuvo una expresión seria y se mostró distraído en varias ocasiones.

Sebastián Pareja, diputado libertario y referente en Buenos Aires, fue constantemente consultado sobre su posible candidatura a gobernador, generando expectativas en un escenario donde también compite Diego Santilli.

El servicio de la cena se retrasó hasta la 23 horas, cuando se sirvió un plato de ojo de bife con papines y panceta, momento en que muchos asistentes habían comenzado a retirarse, dejando mesas con platos casi intactos.

En resumen, la cena anual de la Fundación Libertad reflejó tensiones políticas internas, apoyos manifiestos y ausencias notorias, en un contexto marcado por la gestión del gobierno de Milei y la oposición del PRO.