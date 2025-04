El descargo de Ángela Leiva tras ser acusada de estafadora en Bolivia: «Era imposible seguir»

La cantante tuvo que suspender un recital en la ciudad de Tarija y, después de los reproches en su contra, publicó un comunicado en el que apuntó contra la producción del evento.

Ángela Leiva fue denunciada por presunta estafa en Bolivia semanas atrás y, tras el escándalo, La artista no se quedó callada. A través de sus redes sociales desplegó un extenso descargo cargado de detalles, fechas y denuncias.

“Hace más de un mes hice una gira por Bolivia para los Carnavales, y uno de los shows era en Tarija”, comenzó escribiendo. Según su testimonio, ya durante la prueba de sonido su equipo detectó serias irregularidades: ausencia de camarines, retrasos en los tiempos de producción, y un escenario precario. No era un detalle menor. El techo era de lona, las paredes de tela. No resistiría una tormenta. Y la tormenta llegó.

A las 2 de la madrugada, con el show técnicamente demorado -ya que por contrato el escenario se les debería entregar a la 1.30- y en medio de un impactante temporal, todo se vino abajo. El escenario colapsó, los instrumentos se empaparon y los equipos técnicos quedaron inutilizables. “Fue imposible hacer arrancar todo con electricidad”, explicó Leiva, y fue más lejos: “El escenario no cumplía con el standard de producción necesario para realizar un show bajo la lluvia, como sí lo fue el caso del show en La Paz, realizado días previos”.

En ese momento, su staff “estaba empapado de trabajar bajo la lluvia”, mientras desde la producción intentaban forzarlos a seguir adelante con el espectáculo. Ella se negó. “Había vidas en juego”, sostuvo. Tanto la de su equipo como la del público. “Yo estuve ahí en el predio desde la 1 am hasta las 2:40 am cumpliendo con el horario que figura en el contrato. Pasado ese horario y con la lluvia incesante, el show fue imposible de realizar”.

Todo parecía haberse resuelto en relativa calma. Incluso se planteó la posibilidad de una reprogramación. Pero al día siguiente, estalló la furia. Según la cantante, en una conferencia de prensa la organización del evento la acusó públicamente de ser “una estafadora”, al intentar trasladar toda la responsabilidad del fallido recital sobre sus hombros.

“Quisieron volcar toda responsabilidad sobre mí, manchando mi nombre y mi reputación”, escribió. Y entonces vino el dato más oscuro, el giro que convierte un incidente en un drama mayor: “Esto obviamente se empezó a hacer viral, con el claro objetivo de desviar la atención, ya que habría habido una muerte esa noche en el evento por una descarga eléctrica a metros del escenario, noticia que me enteré días después”.

«Esto obviamente se empezó a hacer viral, con el claro objetivo de desviar la atención, ya que habría habido una muerte esa noche en el evento por una descarga eléctrica a metros del escenario, noticia que me enteré días después. El tema está en manos de mis abogados, obviamente no voy a permitir que se me use para tapar una MUERTE», concluyó contundente Ángela Leiva.

El mensaje, sin embargo, no fue todo confrontación. También tuvo palabras para quienes la esperaban con ilusión en esa noche que no fue: “Gracias a mi público boliviano por el cariño de siempre”, escribió, con un corazón rojo y la bandera de Bolivia al final del texto.