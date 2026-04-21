El debate por la UCR: en su peor momento legislativo, discuten la unidad para tratar de repuntar en 2027

El radicalismo atraviesa su peor momento en materia de representación legislativa: cuenta apenas con 10 senadores y 12 diputados nacionales, fragmentados internamente. Sin embargo, mantiene cinco gobernaciones y alrededor de 500 intendencias. Además, un nuevo presidente del partido, el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella, de 36 años, busca imprimir una gestión basada en el diálogo y la unidad, evitando que las diferencias internas avancen.

La histórica Unión Cívica Radical (UCR) nunca había tenido tan pocos legisladores nacionales. En las elecciones del año pasado, el partido arriesgó el 70% de sus bancas y, por primera vez en una década, no contó con el apoyo de la coalición Juntos por el Cambio, ni sus variantes sucesoras, surgidas tras la convención nacional de Gualeguaychú en marzo de 2015.

La irrupción de Javier Milei y la ruptura unilateral con sus ex socios del PRO y la Coalición Cívica dejaron a la UCR dividida. En los últimos dos años, el partido osciló entre el respaldo a algunas leyes promovidas por la gestión libertaria, un grupo reducido de opositores y unos pocos miembros neutrales que votaron proyecto por proyecto.

En la Cámara de Diputados, el bloque radical pasó de 33 integrantes, bajo la presidencia del cordobés Rodrigo de Loredo, a apenas 14, fragmentándose en cuatro sectores. Además, vencieron los mandatos de once diputados y solo pudieron renovar tres bancas. Actualmente, el bloque oficial cuenta con seis diputados: los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, los chaqueños Gerardo Cipolini y Guillermo Agüero, y el entrerriano Darío Schneider.

Otros cinco radicales integran el bloque Provincias Unidas: los porteños Martín Lousteau y Mariela Coletta; el bonaerense Pablo Juliano; y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, además del monobloque de Karina Banfi, también bonaerense. Asimismo, en la Cámara baja hay tres diputados de origen radical que forman parte del bloque oficialista de La Libertad Avanza, conocidos como «radicales con peluca».

Hasta diciembre pasado, la UCR contaba con 13 senadores, pero solo logró renovar la banca chaqueña con Silvana Lorena Schneider, ex vicegobernadora. Hoy tiene diez senadores, presididos por el correntino Eduardo “Peteco” Vischi, quienes exhiben mayor alineación interna que los diputados.

Estas divisiones internas se manifiestan en diferentes líneas de pensamiento. Un sector, representado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se muestra cercano a ideas liberales como la reducción del gasto público y el equilibrio fiscal, evitando vínculos directos con Milei. Otro sector reprocha esta posición, destacando la transparencia del gobernador mendocino en sus posturas públicas y privadas, y cuestionando otras alianzas provinciales, como la del santafesino Maximiliano Pullaro con el Gobierno nacional en torno a la deuda previsional.

Un colaborador cercano a Cornejo sostiene que la gestión radical busca ordenar las relaciones con el Gobierno nacional y reconoce que parte del electorado radical se superpone con el de La Libertad Avanza (LLA), aunque esta visión no es compartida por el militante promedio del partido.

En cuanto a las gobernaciones, la UCR administra cinco provincias: Santa Fe, con Maximiliano Pullaro; Jujuy, con Carlos Sadir, un hombre de confianza de Gerardo Morales; Mendoza, con Alfredo Cornejo; Corrientes, con Juan Pablo Valdés, quien combina cercanía a Cornejo con una postura independiente; y Chaco, con Leandro Zdero, considerado un independiente dentro del partido, que concluyó un acuerdo electoral con LLA debido a la difícil situación provincial. Estas son dos gobernaciones menos que las obtenidas por la UCR en la elección presidencial de 1983.

Entre las figuras cuyo perfil gana protagonismo destaca Pullaro en Santa Fe, una provincia clave por su población, producción y la lucha contra el narcotráfico. Su eventual reelección podría consolidarlo como la principal figura del radicalismo, según evalúan intendentes del partido.

Pese a las diferencias, existen coincidencias. Todos los gobernadores e intendentes radicales coinciden en la necesidad de hacer más eficiente el Estado y en gestionar servicios públicos desatendidos por la administración nacional, como las rutas nacionales.

Un diputado del partido describe a la UCR como «un paciente dormido pero con signos vitales», recordando que en las elecciones anteriores figuras como De Loredo, Facundo Manes y Pullaro obtuvieron más de un millón de votos en sus distritos. Añade que el desafío actual consiste en construir un proyecto común y evitar perder intendencias y gobernaciones.

La nueva conducción nacional del partido está liderada por Pullaro y busca contener a los sectores cercanos al Gobierno. Leonel Chiarella asumió la presidencia en diciembre, convocó a los jefes comunales en febrero y recorrió el país en busca de consensos para las elecciones de 2027. Chiarella impulsa una imagen renovada del radicalismo con gestión y apuesta por el uso de redes sociales para difundir las experiencias de sus intendentes. A comienzos de abril, realizó una gira que combinó actividades partidarias en el sur del país con la participación en la vigilia por Malvinas.

En varias provincias —Chubut, Tierra del Fuego, Santa Fe, Formosa, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires— ya se armaron listas únicas en las últimas semanas. En Santa Cruz avanzan hacia esa misma unidad, y en