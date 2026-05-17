El crucero del hantavirus llega a su último puerto: cómo será el operativo para desinfectar el MV Hondius y aislar a la tripulación en Países Bajos

El puerto neerlandés de Róterdam se prepara para recibir este lunes al crucero polar MV Hondius, escenario de un brote de hantavirus andino que ha dejado tres fallecidos y varios contagios confirmados. Las autoridades sanitarias ultiman un operativo de cuarentena y vigilancia médica para los tripulantes que aún permanecen a bordo.

El barco navega este fin de semana rumbo al mayor puerto de Europa con 27 personas a bordo, entre ellas 25 miembros de la tripulación y dos empleados neerlandeses del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos (RIVM), encargados de supervisar la situación sanitaria durante la travesía.

La llegada del buque está prevista entre las 10 y las 12 horas locales del lunes (entre las 5 y las 7 de Argentina); sin embargo, esta hora puede variar según la velocidad de navegación del barco y la gestión de la autorización de su acceso al muelle, explicó a EFE un portavoz de la Autoridad Portuaria.

En el puerto de Róterdam ya se han instalado 23 cabinas temporales para alojar a la tripulación internacional. No obstante, las autoridades aún no han decidido si estos permanecerán en ese lugar durante las seis semanas completas de cuarentena obligatoria o si algunos viajarán a sus países de origen.

El servicio de salud pública (GGD) realizará pruebas médicas a los tripulantes y al personal sanitario a su llegada al embarcadero, antes de que puedan abandonar el barco y comenzar la cuarentena obligatoria.

De las personas que continúan a bordo, cuatro son ciudadanos neerlandeses que podrán completar la cuarentena en sus domicilios. Los restantes 23 tripulantes extranjeros son 17 filipinos, 4 ucranianos, un ruso y un polaco.

Una vez finalizadas las labores de aislamiento preventivo, se iniciarán los trabajos de limpieza y desinfección integral del MV Hondius. Estas operaciones se llevarán a cabo en un área conocida como Europoort, con la participación del GGD, el RIVM, la región de seguridad de Róterdam y la compañía Oceanwide Expeditions, operadora del crucero.

La situación sanitaria en torno al Hondius se mantiene bajo vigilancia internacional desde que se detectó el brote durante la travesía del barco, que navega bajo bandera neerlandesa y que partió el 1° de abril desde Argentina, en una ruta hacia la Antártida y el Atlántico Sur.

Antes de dirigirse a Róterdam, más de un centenar de pasajeros de 23 nacionalidades desembarcaron en la isla española de Tenerife para ser trasladados en avión a sus respectivos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el viernes que, por el momento, no se han detectado nuevos casos sospechosos a bordo. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que el riesgo del hantavirus para la población mundial sigue siendo “bajo”, aunque insistió en mantener un seguimiento activo de los casos confirmados y sospechosos, y en profundizar la investigación sobre la propagación del virus.

En cuanto a los últimos evacuados, el pasajero británico trasladado la semana pasada a Países Bajos, junto con un neerlandés y una mujer alemana, se ha recuperado lo suficiente como para regresar al Reino Unido, según informaron este fin de semana al Parlamento neerlandés los ministros de Sanidad y Exteriores.

El ciudadano británico y el neerlandés dieron positivo en hantavirus y fueron ingresados en hospitales de Leiden y Nimega, respectivamente, aunque las autoridades no han precisado quién permanece en cada centro médico.

El Gobierno neerlandés mantiene contacto con las autoridades británicas para organizar la repatriación del paciente, aunque aún no hay fecha confirmada ni se ha aclarado si deberá continuar la cuarentena en territorio británico.

Asimismo, las autoridades neerlandesas recomendaron que los tripulantes filipinos completen en Países Bajos el período de cuarentena de seis semanas, debido a las limitadas posibilidades de implementación y control de esta medida en Filipinas, además de un acceso más restringido a atención médica especializada en caso de enfermedad.

En total, había 38 tripulantes filipinos en el Hondius, de los cuales 17 continúan a bordo rumbo a Róterdam.

Con información de EFE.