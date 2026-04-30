El cruce de Patricia Bullrich con Manuel Adorni y el juego de Mauricio Macri

Pocas pulgas

En la Casa Rosada recuerdan un entredicho entre la enérgica Patricia Bullrich y el ocupado Manuel Adorni, en el que la senadora nacional le espetó: “Conmigo no te metas: yo no quiero ser jefa de Gobierno; no tengo nada que ver con tus temas”. El jefe de Gabinete, sorprendido, negó haber atribuido a Bullrich parte de la responsabilidad por sus dificultades actuales, supuestamente derivadas de una pelea interna por la Ciudad de Buenos Aires.

“No, Patricia, estás equivocada”, intentó calmar Adorni para no incrementar la molestia de Bullrich, quien prefiere competir electoralmente junto a Javier Gerardo Milei en la fórmula presidencial antes que ocuparse cotidianamente de problemáticas locales como baches o basura, tareas típicas de cualquier alcalde. La situación política del jefe de Gabinete lo muestra vinculado a los hermanos Milei, pero con escaso futuro político, debido a la percepción general en la sociedad argentina sobre sus viajes lujosos y rápidas compras de propiedades en apenas dos años de gestión.

En las filas porteñas de La Libertad Avanza, varios aclaran que “nunca dijimos que Adorni ya era el candidato seguro”. La competencia por la sucesión en la Ciudad está abierta y son varios los aspirantes. A pesar de haberse afiliado a La Libertad Avanza, Bullrich desconfía de los Milei y anticipa un juego de traiciones. En ese sentido, la semana próxima se reunirá con el alcalde de Santiago de Chile, lo que reavivará el debate sobre una posible postulación porteña, un tema que ya ha tratado tanto con el Presidente como con Karina Elizabeth Milei, hermana de Javier e influente en la administración nacional.

Bullrich mantiene sus modos: en la Fundación Libertad saludó a Mauricio Macri, a diferencia de Milei, quien no lo mencionó. “Yo veo a Carrió o a Macri y los saludo”, expresó en una cena reciente, donde también se diferenció del discurso del presidente libertario, que sostiene que el 95% de los periodistas son corruptos. En ese encuentro, Bullrich abrazó a una periodista y, ante la sorpresa de pocos, le dijo: “Vos sos de las mejores del 95% de periodistas a los que yo quiero”.

La ciudad más linda

En esa misma cena, realizada en el predio de Parque Norte, Mauricio Macri se mostró distante del actual presidente, quien no hizo referencia alguna a su presencia. Macri niega contemplar una candidatura para el próximo año, aunque permite que circule un “operativo clamor” que lo posiciona como opción en caso de que la situación política no favorezca la reelección de Javier Milei.

El exmandatario sabe que los libertarios necesitan al PRO para obtener otro mandato, pero el juego político se intensificará luego del Mundial de fútbol, que concentrará la atención nacional en junio y julio. Recuperó impulso el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien buscará la reelección y se mostró entusiasmado tras el paso de Franco Colapinto por Buenos Aires.

El evento reunió a 600.000 asistentes al road show del piloto de Alpine y reafirmó a la Ciudad como referente internacional en turismo e inversiones. Además, generó 1.5 millones de menciones en TikTok, X e Instagram durante el último fin de semana, una audiencia codiciada para cualquier político.

Jorge Macri considera que este es el inicio de un nuevo posicionamiento después de la repercusión mundial de la foto con Colapinto y sus recientes medidas bajo el lema “ley y orden”. Debe enfocarse en reforzar la higiene urbana y la seguridad, áreas en las que la gestión del ministro excomisario Horacio Giménez ha mostrado pericia en el manejo policial.

El fenómeno Colapinto complementa la frase del diputado macrista Fernando De Andreis, quien sostiene que, para definir candidaturas en Nación y la Ciudad, primero “hay que preparar la escudería para ver quién es el piloto”. Por ello, junto a su colaborador Ezequiel Sabor, diseñaron estrategias políticas en Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Neuquén y Cuyo. En esta última región estará Macri para “poner en valor al PRO” y analizar cómo llega Milei al año electoral.

Oposición busca brújula

La conformación de un frente político amplio con eje en el peronismo es analizada por dirigentes tan diversos como Leandro Santoro, Mariano Recalde, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta. Este tema es una constante en la influyente mesa donde convergen el libertario Darío Wasserman, el peronista Juan Manuel Olmos, el radical Emiliano Yacobitti y el todoterreno Daniel Angelici.

En ese ámbito exploran posibles escenarios para Buenos Aires tras la salida de Adorni, los sueños no concretados del peronismo de gobernar la ciudad vía elecciones y el intento del PRO por la reelección con Jorge Macri. También expresaron sorpresa por la contratación de un destacado consultor político por parte de Máximo Kirchner, decisión que generó revuelo en los círculos políticos.

Durante esa reunión, siempre bien acompañada, se habló de la postulación del sanjuanino Sergio Uñac, respaldado por Cristina Kirchner y promovido por el nuevo bloque integrado por el sindicalista Víctor Santa María, el diputado Nicolás Trotta y el salteño Juan Manuel Urtubey.

Enigmático

El denominado “Adorni Gate” ha generado inquietud en todo el gobierno nacional y la desconfianza dentro del gabinete se está haciendo habitual. En reuniones políticas y encuentros ministeriales predominan las risas