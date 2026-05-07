El crimen de Nora Dalmasso: en un giro histórico destituyen a los tres fiscales que investigaron el caso

El crimen de Nora Dalmasso: destituyen a los tres fiscales que investigaron el caso tras casi dos décadas de impunidad

El 25 de noviembre de 2006, Nora Dalmasso, de 51 años, fue violada y asesinada en su domicilio de Río Cuarto, Córdoba. A lo largo de estos años, diferentes hipótesis buscaron explicar el crimen: desde un albañil con habilidades para escalar andamios hasta su hijo Facundo, de entonces 19 años, pasando por su esposo Marcelo Macarrón, quien supuestamente viajó en avión privado desde Punta del Este, donde participaba en un torneo de golf, o bien habría contratado sicarios colombianos para ocultar manejos financieros oscuros.

Estas teorías, que hoy pueden parecer descabelladas, dominaron la investigación durante casi dos décadas, sustentadas sucesivamente por los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Este martes, los tres fueron destituidos tras un jury iniciado el 21 de abril que contó con cerca de 40 testigos. La principal crítica hacia ellos fue su persistente enfoque en apuntar a la familia de la víctima, mientras pasaban por alto al verdadero principal sospechoso: el parquetista Roberto Barzola, a quien recién en 2024 se le extrajo sangre para cotejos de ADN.

El resultado de las pruebas llegó a fines de 2025 y fue sorprendente. Se encontró ADN de Barzola en diez puntos de la bata de baño con la que se estranguló a Dalmasso, además de un vello púbico en los genitales de la víctima. Barzola, señalado por la familia desde 2007, fue indagado, pero el tiempo transcurrido lo llevó a solicitar la prescripción de la acusación, petición que hasta ahora ha prosperado ante un juez y la Cámara local. Marcelo Macarrón y sus hijos Facundo y Valentina aún esperan que la Corte local revierta esas resoluciones, aunque no será una tarea sencilla.

A pesar de un informe del FBI que recomendaba la toma de ADN de Barzola, los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro decidieron ignorar esta línea de investigación. Esto se debió a que la fiscalía ya había sufrido un desgaste por la demora en analizar al albañil Gastón Zárate, lo que motivó la movilización conocida como «la marcha del perejilazo». La toma de pruebas la efectuó finalmente el fiscal Pablo José Jávega, quien recibió el caso ya prescripto y que luego declaró como testigo en el jury.

Javier Di Santo estuvo a cargo de la causa entre 2006 y 2015; Daniel Miralles, entre 2016 y 2017; y Luis Pizarro, entre 2017 y 2019. A pesar de los crecientes cuestionamientos a su gestión, los tres continuaron como fiscales.

Durante los alegatos del jury, la fiscal general adjunta Betina Croppi solicitó la destitución inmediata de los tres, al considerar que incurrieron en negligencia grave que causó un perjuicio sustancial en la resolución del caso, que lleva 19 años sin esclarecimiento. Croppi destacó que esta es la primera vez en la provincia que un jury de enjuiciamiento involucra a tres funcionarios del Poder Judicial simultáneamente.

La fiscal general adjunta subrayó la revictimización sufrida por Nora Dalmasso, quien fue tratada sin perspectiva de género y vio vulnerado su derecho a la intimidad, debido a la difusión de rumores surgidos desde la propia fiscalía. Señaló, además, que desde el inicio se cometieron errores en el relevamiento de pruebas y se desestimaron elementos clave que posteriormente resultaron fundamentales.

Los fiscales enjuiciados rechazaron las acusaciones y pidieron su absolución; sin embargo, tras una extensa audiencia de casi 14 horas, el tribunal acogió el pedido de destitución. En un fallo unánime dado a conocer por la noche, el jurado acreditó que los tres cometieron “negligencia grave” y “mal desempeño” en sus funciones, además de inhabilitarlos en forma absoluta para ejercer cargos en el Poder Judicial provincial.

En la sala estuvieron presentes el viudo de Nora y sus hijos, quienes se fundieron en un abrazo al escuchar el fallo. Según la normativa vigente, la sentencia del jury es inapelable, aunque las defensas pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La separación de los cargos es inmediata, por lo que los funcionarios destituidos cesaron en sus labores desde ese momento, sin perjuicio de eventuales recursos judiciales.

El jury estuvo compuesto por dos legisladores oficialistas, dos opositores y un miembro del Tribunal Superior de Justicia, y fue presidido por Julieta Rinaldi, primera mujer en ocupar ese cargo. Su fallo constituye un paso para cerrar una herida profunda que marcó a una familia para siempre.

Un crimen no esclarecido

Nora Dalmasso fue asesinada en su casa de Villa del Golf, Río Cuarto. La víctima fue violada y estrangulada con el cinturón de su bata de baño. Inicialmente se acusó al albañil Gastón Zárate, apodado “El perejil”; luego se señaló a Facundo Macarrón, y finalmente a Marcelo Macarrón, quien fue absuelto en un juicio oral en 2022.

Sin embargo, la verdad permaneció oculta. A fines de 2024, una prueba genética reveló que el ADN encontrado en el cinturón de la bata y en un pelo recogido del pubis de Nora correspondía a Roberto Barzola, quien trabajaba como parquetista en