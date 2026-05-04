El contratista de las refacciones en la casa de Adorni en el country Indio Cuá ya declara sobre el costo de esas obras

El fiscal Gerardo Pollicita investiga el origen de los fondos que Manuel Adorni utilizó para la compra de una casa en el barrio privado Indio Cuá, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. En este proceso, se solicitó información sobre los gastos mensuales de expensas, el costo de ingreso al country y el valor de las obras de refacción realizadas en la propiedad. Para profundizar en este último punto, Pollicita citó a declarar a Matías Tabar, el constructor encargado de los trabajos, quien comenzó su testimonio pasada las 11 de la mañana.

El objetivo central de la investigación es reconstruir los movimientos financieros de Adorni y su grupo familiar, para determinar si corresponden o no a los ingresos de un funcionario público y al patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Un elemento recurrente en la compra de inmuebles dentro de esta causa es la utilización de hipotecas privadas seguidas de la escrituración, con la participación también de la escribana Adriana Nechevenko.

La adquisición de la vivienda en el country de Exaltación de la Cruz se financió mediante un préstamo privado gestionado por la mencionada escribana, por un monto total de 100.000 dólares. El crédito tiene un interés anual del 11% y debe ser cancelado en su totalidad en noviembre de este año. Hasta la fecha, Adorni ha devuelto 30.000 dólares.

Respecto a esta propiedad, el fiscal busca esclarecer aspectos clave de la operatoria: cómo se realizó la compra, quién pagó las obras de refacción y de qué forma.

Para ello, convocó a Matías Tabar, el contratista responsable de las tareas en el lote 380, solicitándole que presente en Comodoro Py los contratos, presupuestos, facturas y comprobantes de pago. Asimismo, se requirieron a la administración del country los documentos relacionados con gastos y pagos.

Tabar debe aportar también el listado de los trabajadores que participaron en la obra, las comunicaciones mantenidas con Manuel Adorni, así como los valores finales de la refacción. Además, el fiscal solicitó que entregue los mensajes de WhatsApp intercambiados con Adorni y su esposa.

El 19 de marzo, en una ampliación de la denuncia, se consignó que además de alquilar temporalmente una vivienda de fin de semana en Indio Cuá, Adorni y su esposa, Angeletti, habrían llevado adelante la reconstrucción de una casa propia de dos plantas, pintada de gris verdoso, ubicada en el mismo emprendimiento, aproximadamente a 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf.

Sobre el lote 380, Pollicita requirió a la administración del barrio privado que informe cómo se realizó el pago del ingreso, cuyo costo asciende a 5.000 dólares, y solicitó además los detalles de pago de expensas y a nombre de quién figuran. Según reveló Clarín, el monto mensual de las expensas asciende a 700.000 pesos y está registrado a nombre de Angeletti.