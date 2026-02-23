El conmovedor rescate de un águila calva herida y atrapada en el hielo

Durante una patrulla por el río Hudson, efectivos policiales de Nueva York lograron salvar a un águila calva, informa RT.
Lo que inicialmente alertó a los agentes fueron los agudos chillidos del animal, al que luego divisaron sobre un bloque de hielo a la deriva.
El ave, que presentaba una herida sangrante en un ala, no opuso resistencia cuando los policías se aproximaron con sumo cuidado para retirarla del hielo, indica RT.
El águila fue llevada a un santuario de vida silvestre para recibir atención.
GML