El Conjuro 4: la historia real que inspiró la última película de los Warren

La saga de El Conjuro se caracteriza por ficcionalizar historias surgidas de los expedientes de la pareja de investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren desde mediados del siglo pasado. El Conjuro 4 — o El Conjuro: Últimos ritos— no es la excepción.

Detrás de la nueva trama de la película protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga hay una truculenta historia real.

La sinopsis de «Últimos ritos» señala que los Warren deben posponer su retiro para ayudar a una familia que dice que un demonio está aterrorizándolos.

En la vida real, esta familia fue la protagonista del caso Smurl, que ocurrió en un pequeño pueblo de Pensilvania, Estados Unidos, a finales de los 70 y principios de los 80.

El caso Smurl presenta a Jack y Janet Smurl, una pareja que en 1973 se mudó a un dúplex en West Pittston junto con sus dos hijas pequeñas y desde entonces su vida se convirtió en un infierno.

La casa de los Smurl donde trabajaron los Warren. Foto: NESPR

Al poco tiempo de mudarse, los Smurl empezaron a oír golpes, a percibir olores extraños y vieron cómo sus pertenencias se movían solas.

A medida que pasaban los meses, esta fuerza misteriosa se tornó violenta: arrojó a su perro contra una pared, hizo caer una luz del techo y empujó a una de sus hijas por las escaleras.

Jack fue más allá: dijo que lo agredió sexualmente. Janet afirmó que la levantó del suelo y la mantuvo suspendida en el aire.

En 1986, la situación -que ya alarmaba hasta a los vecinos- colmó su paciencia. Necesitaban ayuda y para ofrecérsela nadie mejor que los Warren.

Patrick Wilson y Vera Farmiga en El Conjuro 4. Foto: Warner Bros.

Ed comprobó que las denuncias de las víctimas eran ciertas: sentía bajadas repentinas de temperatura y por momentos el espejo parecía que hablaba.

La pareja de investigadores concluyó que los Smurls compartían su casa con cuatro espíritus. El de una anciana inofensiva, una niña joven y posiblemente violenta, un hombre que sufrió y murió en la casa y un demonio que usó a los otros tres espíritus para destruir a la nueva familia.

En un momento, los demonios se tornaron violentos. Fotos: NESPR

Todo terminó con la mudanza de los Smurl. Su historia quedó registrada en un libro titulado “The Haunted”.

La nueva dueña del inmueble no experimentó ninguna experiencia paranormal.

¿Cuándo se estrena en Argentina?

El Conjuro 4 se estrenará en cines argentinps el 4 de septiembre de 2025.

En la película, Janet y Jack son interpretados por Rebecca Calder y Elliot Cowan, respectivamente. Wilson y Farmiga vuelven a encarnar a los Warren.

Rebecca Calder y Elliot Cowan son Janet y Jack. Foto: Warner Bros.

Mia Tomlinson y Ben Hardy interpretan a Judy Warren, hija de Ed y Lorraine, y su novio Tony Spera, además de Steve Coulter regresando como el Padre Gordon, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton y Shannon Kook.

El Conjuro: Último Ritos fue dirigida por el veterano de la franquicia Michael Chaves y producida por los creadores de la misma, James Wan y Peter Safran.

Dónde ver la saga de El Conjuro

Las tres películas de El Conjuro, estrenadas en 2013, 2016 y 2021, están disponibles en HBO Max.

Por otra parte, la trilogía de Anabelle, La maldición de la llorona y las dos de La monja, que pertenecen al universo expandido de El Conjuro, también se encuentran en esa plataforma.

Además de HBO Max, las dos de La Monja están en Amazon Prime Video y, en el caso de la segunda parte, también en Netflix.