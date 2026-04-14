El comportamiento errático y los comentarios extremos de Trump reavivan el debate sobre la salud mental

El comportamiento errático del presidente Donald Trump y sus comentarios extremos en las últimas semanas han reavivado el debate sobre su salud mental, una discusión que lo ha acompañado en la política nacional durante una década.

Una serie de declaraciones inconexas, difíciles de seguir y, en ocasiones, profanas, culminaron con su amenaza de la semana pasada de «borrar a Irán del mapa», afirmando que «toda una civilización morirá esta noche». Además, su ataque vertiginoso contra el Papa, a quien calificó de «débil frente al crimen y terrible para la política exterior», ha dejado la impresión de un autócrata trastornado y obsesionado con el poder.

La Casa Blanca rechazó estas evaluaciones, sosteniendo que Trump está lúcido y que mantiene en vilo a sus adversarios. Sin embargo, los arrebatos del presidente han generado interrogantes sobre el liderazgo de Estados Unidos en un contexto bélico.

Aunque en el pasado se ha cuestionado la capacidad de otros mandatarios, incluido el octogenario Joe Biden, nunca antes en tiempos modernos la estabilidad mental de un presidente ha sido objeto de un debate público y forense con consecuencias tan profundas.

### Una preocupación que trasciende a la oposición demócrata

Los demócratas han intensificado sus llamados para invocar la Enmienda 25 y destituir a Trump por incapacidad. No obstante, estas inquietudes no solo provienen de sectores de izquierda, comediantes nocturnos o profesionales de la salud mental realizando diagnósticos a distancia, sino también de generales retirados, diplomáticos, funcionarios extranjeros y, sorprendentemente, exaliados del propio presidente.

La exrepresentante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia que recientemente rompió con Trump, abogó por la aplicación de la Enmienda 25, argumentando que la amenaza contra Irán «no era retórica dura; es locura». Candace Owens, podcaster de extrema derecha, lo calificó como «un lunático genocida», mientras que Alex Jones, teórico de la conspiración y fundador de Infowars, afirmó que Trump «balbucea y suena como si su cerebro no estuviera funcionando muy bien».

Entre quienes trabajaron con Trump y hoy lo critican, el abogado Ty Cobb lo describió como «un hombre claramente loco» y resaltó que sus publicaciones beligerantes en redes sociales a medianoche «demuestran el nivel de su locura». Stephanie Grisham, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó que «claramente no está bien».

Trump respondió con una extensa y airada publicación en redes sociales, en la que descalificó a Owens, Jones, Megyn Kelly y Tucker Carlson, a quienes llamó «personas estúpidas» con «coeficientes intelectuales bajos», y los acusó de ser «locos alborotadores» que buscan publicidad barata.

Aunque la disidencia en la derecha no ha calado en el Congreso ni en el Gabinete, que debería aprobar cualquier invocación de la Enmienda 25, estas voces reflejan una creciente inquietud entre los estadounidenses sobre la aptitud del presidente, quien es el más longevo en asumir el cargo y pronto cumplirá 80 años.

Una encuesta de Reuters/Ipsos de febrero reveló que el 61% de los estadounidenses considera que Trump se ha vuelto más errático con la edad, y solo el 45% lo ve mentalmente lúcido y capaz de enfrentar desafíos, frente al 54% del año anterior. Asimismo, un sondeo de YouGov indica que el 49% piensa que Trump es demasiado viejo para ser presidente, frente al 34% en febrero de 2024.

Los demócratas han intensificado sus críticas en días recientes: el senador Chuck Schumer lo definió como «una persona extremadamente enferma»; el representante Hakeem Jeffries lo calificó de «desquiciado y fuera de control»; y el diputado Ted Lieu aseguró que está «completamente loco». Por su parte, el congresista Jamie Raskin solicitó al médico de la Casa Blanca una evaluación, citando «signos consistentes con demencia y deterioro cognitivo» y «berrinches cada vez más incoherentes, volátiles, profanos, trastornados y amenazantes».

### ¿Psicosis o estrategia?

Los defensores del presidente rechazan estas críticas, señalando que lo que se llama psicosis es en realidad una estrategia. Liz Peek, columnista de The Hill y colaboradora de Fox News, afirmó que Trump sabe exactamente lo que hace y emplea una presión militar y diplomática maximalista, a veces provocadora, para combatir la influencia de Irán en Oriente Medio.

Trump, que en su primer mandato se autodenominó «un genio muy estable» y ha presumido de haber superado pruebas cognitivas, negó las acusaciones sobre su salud mental: «No he oído eso. Pero si ese es el caso, van a tener que tener más gente como yo porque a nuestro país lo estaban robando durante muchos años antes de que yo llegara».

Un portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, afirmó que la lucidez, energía y accesibilidad de Trump «contrastan fuertemente» con lo observado en los últimos cuatro años, haciendo alusión al declive físico y mental de Biden, aunque varios medios, incluido The New York Times, lo hayan cubierto ampliamente.

La estabilidad mental de Trump ha sido objeto de debate desde 2016, con numerosos psiquiatras ofreciendo opiniones sin haberlo evaluado directamente. John F. Kelly, su jefe de gabinete durante el primer mandato, llegó a considerar que Trump estaba mentalmente enfermo tras leer el libro «The Dangerous Case of Donald Trump», elaborado por 27