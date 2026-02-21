El cometa Halley podría tener un nombre equivocado: la investigación que reivindica al monje volador

El cometa Halley -uno de los más conocidos y brillantes de la inmensa región que rodea al Sistema Solar- podría llevar un nombre equivocado.

Como cuenta una nota del sitio OK Diario, este cuerpo helado recibió su nombre por quien calculó su órbita, el astrónomo británico Edmund Halley, en el año 1705.

Halley, como cuenta el sitio National Geographic, demostró que los cometas observados en 1531, 1607, 1682 y 1705 eran uno solo. Incluso predijo su regreso para 1758, convirtiéndose así en una leyenda de la ciencia.

Sin embargo, nuevas pruebas revelan que la identificación del cometa dataría de mucho tiempo antes, de hace más de 600 años.

La nueva versión sostenida por algunos investigadores, tal como publicó National Geographic, es que Eilmer de Malmesbury, un excéntrico monje benedictino, dejó registros históricos en el siglo XI sobre el paso de este astro.

De Malmesbury, siguiendo la nota de OK Diario, fue conocido por su especial interés por el intento de volar con alas mecánicas y por ese motivo llevó el apodo de monje volador.

El hallazgo sobre De Malmesbury

Esta nueva interpretación histórica fue captada por Simon Portegies Zwart, astrónomo y profesor en la Universidad de Leiden.

Su análisis de los registros históricos ponen a la luz que Eilmer fue capaz de vincular dos apariciones de este objeto celeste separadas por siete décadas, estableciendo un vínculo sobre el mismo objeto que fue atribuido históricamente a Edmund Halley seis siglos antes.

El aporte de Halley

Vale destacar que Halley puso en práctica una metodología revolucionaria que demostró que las apariciones de cometas en 1531, 1607 y 1682 correspondían al mismo objeto y predijo su posterior regreso. Esa primera intuición sobre su periodicidad fue descripta en primer lugar por Eilmer, a pesar de no contar con los mismos avances matemáticos.

Cuándo se volverá a ver el cometa Halley

La última vez que el cometa Halley estuvo en las cercanías de la órbita de la Tierra fue en octubre de 1986.

Ahora habrá que esperar a 2061, según datos de la NASA, para obtener más detalles sobre uno de los objetos celestes con más recorrido en la historia de la humanidad.