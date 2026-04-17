El comandante de Artemis II reveló lo que pasó con el baño en el espacio: «El inodoro era maravilloso, pero había un problema»

El comandante de la misión Artemis II de la NASA, el astronauta estadounidense Reid Wiseman, se refirió en detalle a la experiencia con el baño de la nave Orion.

«Quiero ser completamente claro: era un inodoro maravilloso. Funcionó muy bien. Pero el problema —que verdaderamente fue un problema— estuvo en nuestra línea de ventilación primaria», explicó Wiseman durante una conferencia de prensa con el resto de la tripulación, realizada el 16 de abril en Houston, Texas.

«El inodoro descargaba perfectamente, pero al salir el líquido —es decir, las aguas residuales— por la parte inferior, se quedaba atrapado en la línea de ventilación. Además, el tanque solo podía contener quizás menos de diez micciones», añadió el comandante de la misión, integrada por cuatro tripulantes, que el 10 de abril regresó a la Tierra tras orbitar la Luna.

El baño, cuya inversión para la NASA alcanzó los 23 millones de dólares, se convirtió en uno de los protagonistas inesperados de Artemis II. Este dispositivo, denominado Universal Waste Management System, comenzó a presentar fallas poco después del lanzamiento.

Durante la misión, la agencia espacial estadounidense explicó que el inodoro tuvo dificultades con el sistema de evacuación de aguas residuales, especialmente en lo relativo a la orina, y recomendó a los astronautas usar métodos alternativos similares a pañales para adultos.

«Es un problema de ingeniería bastante complejo. Cuando un líquido se expone al vacío, se genera un entorno caótico. Hay mucha teoría y trabajo sobre el comportamiento del agua pura, pero al introducir agua residual aparecen fenómenos complejos que aún no comprendemos del todo y que afectan la línea de ventilación —es decir, el conducto por donde se liberan los desechos al exterior—», indicó la NASA en un video explicativo del 10 de abril.

Wiseman agregó que le resultó llamativo observar cómo las aguas residuales se expulsaban hacia el espacio. «Fue divertido ver cómo se vaciaba eso durante los dos primeros días. Parecían mil millones de pequeños copos de hielo lanzados al espacio profundo», comentó durante la conferencia.

El astronauta mantuvo su valoración positiva del baño a pesar del inconveniente principal: «Fue un equipo excelente. ¿Qué aprendimos? Que siempre hay cosas que necesitamos mejorar», reflexionó.

Por otra parte, Wiseman y sus compañeros de misión —Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen—, quienes se convirtieron en los primeros humanos en sobrevolar la Luna en medio siglo, recordaron su experiencia durante el histórico vuelo.

«Al regresar, nos impactó la efusión global de apoyo, ese sentimiento de orgullo y pertenencia hacia esta misión. Creo que eso era justamente lo que queríamos los cuatro: salir e intentar hacer algo que uniera al mundo», afirmó el comandante, acompañado por el resto de la tripulación.

Artemis II tuvo como objetivo impulsar las próximas misiones del Programa Artemis, que prevé dos alunizajes en 2028, mientras la NASA avanza simultáneamente en la construcción de una base lunar.

Fuente: EFE