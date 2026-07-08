El clima, China y la tensión en Medio Oriente: las tres claves que explican la nueva escalada de la soja

En un contexto global altamente volátil, el precio internacional de la soja experimentó una fuerte escalada durante esta semana, acumulando un avance superior a los US$ 20 en solo tres días, lo que representa un incremento del 5,15%.

El salto más significativo se registró el lunes en el mercado de Chicago, donde surgieron señales de que China empezaría a comprar soja estadounidense. Este anuncio provocó una fuerte oleada de compras por parte de fondos especulativos, impulsando la cotización en US$ 17,5 por tonelada, hasta alcanzar los US$ 435,05. La tendencia alcista continuó el martes, con un incremento adicional de US$ 3,58, elevando el precio a US$ 438,63, luego de confirmarse la adquisición de 300.000 toneladas por la estatal china Cofco. Además, Reuters informó que en los próximos días podrían concretarse nuevas compras por más de 600.000 toneladas.

El analista Esteban Moscariello destacó que este movimiento representa “el regreso de China al mercado estadounidense”, un factor que mejora las expectativas de demanda y aporta un soporte adicional a los precios.

Otro elemento clave que presiona al alza los precios en Chicago es la condición climática en Estados Unidos. Jeremías Battistoni, especialista en granos, señaló que con el feriado del 4 de julio, día de la Independencia, inicia el denominado “mercado climático” en Norteamérica, cuando los operadores se enfocan en los pronósticos meteorológicos. Según la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), se prevén temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones por debajo de lo habitual en las principales zonas productoras de maíz y soja, lo que impacta directamente en el estado de los cultivos.

Hasta hace pocos días, la condición de la soja calificada como Buena a Excelente se ubicaba alrededor de 65 puntos, un nivel alto en relación con el promedio histórico para esta fecha, que es de 61 puntos. Sin embargo, el último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reportó una baja a 64 puntos, sumada a la proyección de altas temperaturas durante la fase crítica de rendimiento, lo que también alentó la actividad de los fondos especulativos.

La analista de mercados y asesora financiera Mariela Brandolin añadió que los pronósticos climáticos para las regiones productoras estadounidenses fueron “sorpresivos”, aumentando la volatilidad en las cotizaciones. “La proyección inicial no indicaba amenazas, hasta que aparecieron pronósticos de altas temperaturas y escasas lluvias en el período crítico para los cultivos. Este escenario impulsó tanto la soja como el maíz, con la acción preventiva de los fondos especulativos que, tradicionalmente, mueven el mercado de forma anticipada. Si finalmente llueve o no se confirma un riesgo productivo elevado, estas posiciones alcistas podrían desarmarse rápidamente, generando una caída en los precios”, explicó.

En esta línea, Enrique Erize, director de la consultora Nóvitas, señaló que los fondos se habían desprendido masivamente de contratos —45 millones de toneladas de maíz y 25 millones de soja— confiando en condiciones climáticas favorables. Sin embargo, un pronóstico adverso con altas temperaturas y falta de lluvias en Estados Unidos modificó esa percepción y provocó un repunte en los precios. En el país norteamericano, el maíz se encuentra en plena etapa de floración, y se espera que pronto comience el período crítico para la soja. “Con pronósticos negativos para al menos dos semanas, los fondos cambiaron de rumbo y ahora compran contratos de manera agresiva”, añadió.

El tercer factor que influye en la reciente escalada de los precios internacionales de la soja es la creciente tensión en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la tregua con Irán ha concluido y que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos”, declaraciones que impactaron en los precios del petróleo, que volvieron a situarse cerca de los US$ 80 por barril, y repercutieron en el precio del aceite de soja, insumo clave para la elaboración de biodiésel.

En la apertura de la jornada, el aceite de soja registró una suba de US$ 32 en Chicago, mientras que el poroto avanzó US$ 3,22.

Impacto en el mercado local

Aunque el mercado local no replica de manera idéntica las fluctuaciones de Chicago, ya sea por condiciones productivas propias o por el efecto de las retenciones sobre el valor del grano, la suba en Estados Unidos tuvo cierto impacto en los precios domésticos.

Así, la soja disponible registró un incremento de US$ 3 desde principios de semana, situándose en US$ 323 por tonelada. En pesos, el aumento fue aún más significativo. Según Battistoni, “al sumar la apreciación del tipo de cambio al ajuste en dólares respecto del cierre de la semana anterior, el valor de la soja pasó de alrededor de $470.000 por tonelada a un rango que oscila entre $480.000 y $500.000 por tonelada. En definitiva, el precio mejoró no solo en dólares, sino también en pesos en el disponible”.

Finalmente, Battistoni destacó que los movimientos más significativos se observan en la soja para la posición noviembre, que subió de US$ 330 a US$ 340 por tonelada, y en la soja mayo de 2027, que supera los US$ 330, siendo esta última la que muestra el comportamiento más interesante ante el contexto actual de precios.