El chocolate negro y el mito de que es «más saludable»: “La mayor parte de los estudios están financiados por la industria chocolatera”

Durante años, el chocolate negro se posicionó como una opción considerada más saludable que el chocolate con leche. Su alto contenido de cacao y la difusión de estudios que lo vinculan con posibles beneficios cardiovasculares contribuyeron a consolidar una imagen positiva entre muchos consumidores.

Sin embargo, algunos especialistas cuestionan que existan diferencias significativas en cuanto a sus beneficios para la salud. Beatriz Robles, tecnóloga de alimentos, afirmó que el hecho de que una tableta contenga un 85 %, 90 % o incluso 99 % de cacao no significa necesariamente que sea mejor para la salud que otras variedades disponibles en el mercado.

Este debate volvió a cobrar relevancia recientemente, en paralelo con el fuerte aumento internacional del precio del cacao, factor que impactó en el costo de chocolates y derivados. En este contexto, se incrementaron las consultas sobre cuáles son los verdaderos beneficios del chocolate y cuánto de mito hay detrás de algunas creencias arraigadas.

### ¿Existe una diferencia nutricional importante?

Según Robles, no existe suficiente evidencia para afirmar que el chocolate negro sea claramente superior desde el punto de vista nutricional. La especialista aclaró que, aunque se asocia automáticamente un mayor porcentaje de cacao con un producto más saludable, la realidad es mucho más compleja.

“Nutricionalmente no podemos decir que uno sea mejor que otro porque no hay diferencias significativas”, destacó al analizar las distintas opciones comerciales. Además, recordó que el chocolate sigue siendo un alimento con alta densidad calórica, que aporta cantidades importantes de grasas y azúcares, independientemente de si es negro, semiamargo o con leche.

### El cuestionamiento a los estudios sobre el cacao

Uno de los argumentos más frecuentes para recomendar el chocolate negro es su supuesto efecto beneficioso para la salud cardiovascular, atribuido a compuestos antioxidantes como los flavonoides. Sin embargo, Robles advirtió que gran parte de las investigaciones que resaltan estos beneficios cuentan con financiamiento de empresas vinculadas a la industria chocolatera, lo que obliga a analizar sus conclusiones con cautela.

“La mayoría de los estudios que sostienen estas propiedades están financiados por la propia industria chocolatera, lo que representa un claro conflicto de intereses”, señaló la experta.

### Consumo de chocolate: recomendaciones de los especialistas

Más allá de las diferencias entre variedades, los expertos coinciden en que el chocolate debe consumirse de forma ocasional y dentro de una alimentación equilibrada. Entre las principales recomendaciones destacan:

– Consumir porciones moderadas.

– No considerarlo un alimento funcional ni imprescindible para la salud.

– Leer la información nutricional completa, no solo el porcentaje de cacao.

– Evitar asociar automáticamente un producto con beneficios saludables por su etiqueta o marketing.

Los especialistas subrayan que ningún tipo de chocolate reemplaza hábitos saludables como una alimentación variada y balanceada, la práctica regular de actividad física y un descanso adecuado. Por ello, aunque el chocolate negro puede integrarse en una dieta equilibrada, no existen pruebas concluyentes que lo califiquen como un alimento especialmente beneficioso por sí solo. Más que un producto milagroso, sigue siendo un alimento para disfrutar con moderación.