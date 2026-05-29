El caso Julián Alvarez: Atlético de Madrid le respondió al Barcelona con entradas para Bad Bunny y una bolsa de pipas por sus estrellas

Mientras crecían los rumores en España y Argentina sobre una supuesta oferta del Barcelona por Julián Álvarez, Atlético de Madrid respondió con ironía y sarcasmo, utilizando las redes sociales para dejar en claro su postura. El club rojiblanco negó haber recibido una propuesta formal por el delantero argentino y, cansado de las versiones que circulan desde hace meses, lanzó una parodia pública con falsas ofertas “miserables” por las figuras del Barça Lamine Yamal, Pedri y Raphinha.

La secuencia comenzó cuando varios medios españoles aseguraron que el club catalán planeaba avanzar por el exdelantero de River tras una reunión entre Deco, director deportivo blaugrana, y Fernando Hidalgo, representante del campeón del mundo argentino. Sin embargo, desde Atlético fueron tajantes: “No está en venta” y calificaron toda la situación como “otra mentira más”.

El malestar en el club madrileño venía acumulándose desde hace tiempo. Consideran que Barcelona alimentó durante meses una campaña mediática alrededor de Julián, a pesar de que el atacante tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Por eso, la respuesta no quedó solo en comunicados off the record, sino que fue convertida en un espectáculo digital.

Desde la cuenta oficial del club en X apareció primero un mensaje enigmático: “En unos minutos publicaremos un comunicado sobre un asunto relevante que está generando numerosas desinformaciones”. Minutos después llegó la ironía. Con una imagen generada por inteligencia artificial de Lamine Yamal vestido con la camiseta rojiblanca, Atlético anunció una supuesta oferta al Barça: “Cuatro entradas para el concierto de mañana de Bad Bunny, una suscripción anual al diario ABC y una bolsa de pipas”.

La publicación se viralizó rápidamente y marcó una nueva escalada en la rivalidad entre ambos clubes. El detalle de las entradas para Bad Bunny no fue casual; en los últimos días, varios futbolistas del Barcelona, entre ellos Lamine Yamal, fueron vistos en el recital del cantante puertorriqueño en Barcelona.

Atlético no se detuvo allí. Poco después lanzó otra “propuesta” ficticia por Pedri: como no quedaban tickets para el show del sábado, el club “mejoró” la oferta con seis entradas para el concierto del domingo. Para finalizar, llegó la supuesta oferta por Raphinha: una cesión por una temporada “a cambio de Tom Ford y Smith”, dos personajes ficticios, “sin opción de compra”.

Lejos de ser simples chistes, estas publicaciones fueron interpretadas en España como una respuesta directa a lo que Atlético considera una maniobra para desestabilizar a una de las figuras del equipo dirigido por Diego Simeone. De hecho, el club defendió a Julián Álvarez y destacó “su actitud intachable y profesional” desde su llegada a Madrid.

En el último tuit de esta serie, Atlético de Madrid fue contundente: “No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, fake news, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos… Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES”.

En medio de esta tensión, Julián Álvarez sigue siendo una pieza clave para Atlético. El delantero cordobés, que llegó en 2024, acumula 49 goles en 106 partidos. Campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y el Atlético no considera su salida.

Mientras en Barcelona sueñan con verlo vestido de blaugrana, en Madrid respondieron con sarcasmo y dejaron un mensaje claro: para sacar a “La Araña”, no bastan ni los millones ni las entradas para Bad Bunny.