«El caso Hello Kitty»: Fan Man-yee, la joven que fue descuartizada y cuyo cráneo terminó escondido en un peluche

Antes de que un grupo de policías irrumpiera en un departamento de Hong Kong, una adolescente de 14 años les confesó que el fantasma de una mujer no la dejaba dormir. No se trataba de una simple declaración, sino de una revelación grave: afirmó haber participado en el secuestro, en un mes de torturas y en la desaparición del cuerpo de aquella mujer.

Al revisar el lugar, los agentes encontraron un enorme peluche de Hello Kitty que ocultaba en su interior un cráneo humano. Este hallazgo convirtió el caso de Fan Man-yee en uno de los asesinatos más impactantes en la historia de la ciudad.

Antes de que su historia trascendiera como «el caso de Hello Kitty», Fan Man-yee había vivido un abandono constante. A los pocos años fue dejada en un orfanato por su familia, y al cumplir 15 años debió abandonar el lugar según el reglamento. Sin un hogar al cual regresar, sobrevivió como pudo entre la prostitución, las drogas y pequeños robos, hasta que un cliente vinculado a una de las tríadas más poderosas de Hong Kong cruzó su camino.

Este cliente era Chan Man-lok, uno de sus clientes habituales. La confianza entre ambos creció hasta que, el 16 de marzo de 1999, Fan intentó robarle la billetera mientras dormía. En su interior había cerca de 4.000 dólares hongkoneses, dinero suficiente para cambiar su situación, al menos por un tiempo.

Chan la descubrió y transformó ese intento de robo en una deuda imposible de pagar. Primero exigió la devolución del dinero, luego una compensación y finalmente cobró intereses que Fan nunca podría reunir. Para un miembro de la mafia, permitir esa falta significaba perder autoridad, por lo que ordenó su secuestro.

Al día siguiente, dos hombres entraron por la fuerza en la casa de Fan, la amordazaron y la trasladaron a un departamento de siete habitaciones propiedad de Chan. Inicialmente, el plan era obligarla a ejercer la prostitución y quedarse con todas sus ganancias hasta saldar la deuda. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

Los tres hombres consumían metanfetaminas frecuentemente y, bajo sus efectos, el cautiverio se convirtió en una sucesión de abusos cada vez más extremos. Lo que comenzó como un secuestro derivó en un mes entero de violencia física y psicológica. Fan debía fingir felicidad mientras era golpeada, y cualquier objeto del departamento se transformaba en un instrumento para lastimarla. Las agresiones dejaron de ser un castigo para convertirse en un entretenimiento para sus captores.

En aquel departamento también vivía A Fong, la novia de Chan, de apenas 14 años. Según declaró durante el juicio, al principio solo observaba las torturas, pero con el tiempo empezó a participar. Explicó que para ellos todo se volvió una especie de juego y que quería saber qué se sentía al castigar a otra persona, aunque aseguró que negarse solo empeoraba las golpizas contra Fan.

Con el paso de los días, Fan perdió la capacidad de mantenerse de pie. Las constantes lesiones y abusos deterioraron su estado físico hasta que finalmente quedó tendida durante dos días en el piso del baño, donde murió entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1999, tras aproximadamente un mes de cautiverio.

Los responsables pasaron horas discutiendo qué hacer con el cuerpo y recién al día siguiente decidieron desmembrarlo para hacerlo desaparecer. Tras reducir la cabeza hasta dejar solo el cráneo, la ocultaron dentro de un enorme peluche de Hello Kitty, mientras que el resto de los restos fue descartado de distintas maneras para dificultar la investigación.

El plan comenzó a desmoronarse cuando A Fong quedó profundamente afectada tras participar en el ocultamiento del cuerpo. Convencida de que el espíritu de Fan la perseguía, empezó a sufrir pesadillas constantes y finalmente se presentó voluntariamente en la comisaría. Allí les dijo a los policías que una mujer muerta la acosaba y que necesitaba contarles todo lo ocurrido. Aunque al principio dudaron de su historia, los oficiales la acompañaron hasta el departamento.

En ese lugar encontraron el cráneo escondido dentro del peluche de Hello Kitty y comenzaron la investigación formal. Las detenciones se produjeron rápidamente, y el juicio estuvo marcado por el testimonio detallado de A Fong, quien reconstruyó el cautiverio y las agresiones sufridas por Fan.

El fiscal calificó el caso como el asesinato más repugnante con el que había trabajado la justicia de Hong Kong y sostuvo que los acusados sometieron a Fan a un nivel de crueldad difícil de dimensionar. Algunos estudiantes que asistieron como público abandonaron la sala al escuchar el relato de los hechos. La defensa intentó argumentar que la muerte fue accidental y cuestionó que hubiera evidencia suficiente para probar un asesinato intencional.

Dado que solo se recuperaron el cráneo, un diente y algunos restos orgánicos, los peritos no pudieron establecer con precisión la causa exacta del fallecimiento, lo que influyó en la calificación legal del caso.

El 6 de diciembre de 2000, Chan Man-lok y sus dos cómplices fueron condenados a cadena perpetua. Durante la sentencia, permanecieron prácticamente inexpresivos. El juez destacó que nunca antes había escuchado un caso con semejante nivel de crueldad, brutalidad y perversidad, y negó la posibilidad de revisar las condenas durante al menos veinte años.