El Caribe se convirtió en «el nuevo Brasil» para los argentinos con el dólar planchado en la primera mitad de 2026

En las playas centroamericanas, con sus resorts all inclusive y aeropuertos, ya se escucha a familias, grupos de amigos y parejas hablar en español con acento argentino con más frecuencia que cualquier otro idioma. Esta escena, común en Florianópolis y Río de Janeiro, se ha vuelto habitual también en el Caribe, incluso en destinos poco tradicionales que se han puesto de moda y se consideran “el nuevo Brasil”. Tanto es así que muchos hoteles adaptan sus servicios a esta demanda, incorporando clásicos argentinos como fernet en sus cartas de tragos y empanadas en sus menús.

En el sector turístico se habla de una “invasión argentina”, impulsada en gran medida por la estabilidad del dólar durante el primer semestre de 2026. A pesar de que en junio el tipo de cambio oficial aumentó cerca del 5%, en lo que va del año la subida acumulada fue apenas del 1,6%, muy por debajo de la inflación acumulada del 16%.

Otro factor que influye es la mayor conectividad aérea, con nuevas rutas directas. Tal como anticipó la industria, el aumento en los precios de los pasajes debido al alza del combustible de aviación, ocasionado por el incremento del petróleo, no ha frenado la demanda.

Con un 15% del total de pasajeros, Argentina ya se posiciona como el tercer mercado más importante para Arajet, la aerolínea dominicana que opera vuelos directos desde Buenos Aires y Córdoba a Punta Cana y Santo Domingo, y que recientemente inició rutas desde Rosario y Mendoza.

Además, la competitividad de algunos destinos extranjeros ha aumentado frente a los nacionales debido a la inflación en pesos, que encareció significativamente el alojamiento, la gastronomía y el transporte interno, rubros que lideraron los incrementos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) reciente.

Muchos argentinos que antes elegían Brasil para vacacionar ahora aprovechan la coyuntura para visitar las playas de arena blanca y agua turquesa del Caribe. De cara a la segunda mitad del año, la plataforma Despegar registró un crecimiento significativo en búsquedas, con Aruba aumentando un 293%, consolidándose más allá de los destinos tradicionales de invierno, gracias a su buen clima durante todo el año, su ubicación fuera del cinturón de huracanes y a que no se ve afectada por el sargazo, las algas que impactan en varias playas de la región.

Por su parte, Almundo destaca que Punta Cana lidera el ranking de destinos caribeños, con incrementos superiores al 100% en reservas de hoteles para las vacaciones, un aumento del 47% en paquetes turísticos y del 46% en vuelos, predominando los viajes para dos personas.

En 2025, República Dominicana recibió a 442.008 turistas argentinos —un 62% más que en 2024—, contando con más de 200.000 asientos en vuelos directos ofrecidos por Aerolíneas Argentinas y Arajet. Entre enero y abril de 2026, las llegadas desde Argentina crecieron un 15,1% interanual. “Argentina es el principal mercado emisor de Sudamérica, solo superado por Estados Unidos y Canadá”, señaló Rhina Olivares, directora de la Oficina de Turismo dominicana.

Leonel Reyes, director para Latinoamérica de PAM Hotels, grupo licenciatario de marcas como Hard Rock, destacó que Argentina es un mercado estratégico para la operación, con un crecimiento sostenido. “Se consolida entre los tres principales mercados en ventas directas y alcanzó la segunda posición en nuestros canales,” afirmó. Señaló que el Hard Rock de Punta Cana es la propiedad más visitada por los argentinos, que en mayo registró un crecimiento interanual del 62%. Un 57% de los viajeros argentinos opta por viajes familiares y un 53% adquiere paquetes que incluyen vuelo y hotel.

En el primer trimestre de 2026, los ingresos generados por turistas argentinos en los hoteles Meliá de Cancún y Riviera Maya alcanzaron los 890.000 dólares, con una estadía promedio de mayor categoría y un incremento del 11% en el ticket promedio por habitación respecto a 2025. La compañía anticipa que las reservas para el resto del año continúan con una tendencia positiva, especialmente en segmentos familiares y de parejas. Asimismo, destaca que la mayor oferta de vuelos a República Dominicana fortalece la competitividad de este destino frente a opciones tradicionales como Cancún.

En cuanto a destinos emergentes, Pedro Pascual, director de Ventas y Marketing para América Latina de Viva Resorts —cadena del grupo Wyndham—, manifestó que se registra un crecimiento superior al 50% en comparación con 2025. Resaltó el aumento en la demanda por lugares como Miches y Puerto Plata, cada vez más elegidos porque, al igual que Aruba y Curazao, no se ven afectados por el sargazo.

Jordan Schlipken Croes, director de la Autoridad de Turismo de Aruba para América Latina, afirmó que “el argentino elige Aruba, permanece más tiempo y vuelve”. En ese sentido, Aerolíneas Argentinas decidió mantener durante todo el año la ruta directa desde Ezeiza, que inicialmente fue planificada para la temporada de verano y luego extendida hasta abril, aumentando su frecuencia a cuatro vuelos semanales.

Iris Carrasco, coordinadora para el Cono Sur de la Oficina de Turismo de Curazao, informó que en 2026 se estima recibir alrededor de 29.000 turistas argentinos, reflejando la relevancia de este mercado en el posicionamiento del destino. En 2025, Curazao recibió un 13% más de visitantes que en 2024.