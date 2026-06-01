El campo aceleró la liquidación de divisas de la mano de la cosecha: ingresaron casi US$ 2.700 millones

La liquidación de divisas por parte de exportadores de granos y sus derivados registró en mayo un aumento mensual del 7% con respecto a abril, alcanzando los US$ 2.677 millones, según informó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). Este incremento representó un ingreso adicional de US$ 182 millones, impulsado por el constante avance de la cosecha gruesa en el circuito comercial, especialmente en el caso de la soja.

A pesar de esta mejora en mayo, los ingresos de divisas del sector siguen por debajo de los niveles registrados en el mismo período del año pasado. Según Ciara-CEC, el acumulado de los primeros cinco meses y la comparación interanual continúan siendo negativas. En concreto, entre enero y mayo ingresaron US$ 10.343 millones, un 12% menos que en el mismo lapso de 2025.

El aumento de la liquidación en mayo se atribuye a un crecimiento en los embarques y en la recepción de camiones en los puertos, especialmente por la recuperación de las exportaciones de maíz. No obstante, las diferencias con el año anterior se explican por precios internacionales más bajos en términos comparativos.

En cuanto a las exportaciones, el volumen despachado registró un récord en los primeros cinco meses del año. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) detalló que entre enero y mayo se exportaron 50,4 millones de toneladas, distribuidas en un 68% como grano y un 32% como subproductos industriales —aceites, pellets y harinas—.

Los principales protagonistas fueron el trigo y el maíz, con exportaciones de 10,6 y 17,1 millones de toneladas respectivamente, lo que representa un aumento del 67% y 14% en comparación con el mismo período del año anterior. El girasol también mostró un buen desempeño con una absorción externa equivalente a 3,7 millones de toneladas entre semillas, aceite y harina.

Desde abril, se intensificaron las exportaciones de soja, con 1,9 millones de toneladas despachadas en grano y 13,6 millones procesadas para la exportación de aceite y harina.

Paralelamente, el ingreso de camiones a puertos alcanzó máximos, con 1.313.635 vehículos que ingresaron a descargar hasta el 26 de mayo, de los cuales el 73,5% (aproximadamente 965.000) se concentraron en la zona del Gran Rosario. Este número representa casi 200.000 vehículos más que en el mismo período del año pasado.

La cosecha de granos gruesos continúa avanzando con firmeza, beneficiada por la escasez de lluvias en la mayoría del territorio nacional. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC), la recolección de soja progresó 10 puntos porcentuales, alcanzando el 84,6% de la superficie apta a nivel nacional. Esto supone un adelanto de 10 puntos respecto de la campaña anterior y de 8 puntos en comparación con el promedio de las últimas cinco campañas.

El rinde promedio nacional de soja se ubicó en 32,3 quintales por hectárea (qq/ha), perfilándose como el segundo mejor registro histórico luego de la campaña 2018/19. La soja de primera está 92% recolectada, con un rendimiento medio de 34,5 qq/ha, mientras que la soja de segunda, con casi el 70% cosechado, promedia 26,6 qq/ha. En este contexto, la BdeC mantuvo su proyección de producción en 50,1 millones de toneladas.

En lo que respecta al maíz, la cosecha avanza lentamente mientras se espera el fin de la recolección de soja y la reducción de la humedad en los granos. Hasta el momento, se ha cosechado el 34,7% del total nacional estimado, con un rendimiento promedio de 84,4 qq/ha. En el norte del área agrícola, el NOA reporta los primeros avances con rindes cercanos a los 59 qq/ha.

En cuanto al maíz tardío, dado que el 91,7% del área está en madurez fisiológica, se registran los primeros lotes cosechados en Córdoba, con rindes entre 70 y 85 qq/ha, en línea con la estimación actual. Por ello, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantuvo la proyección de cosecha en 64 millones de toneladas.