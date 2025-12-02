El brutal asesinato de dos jubilados sacudió la calma del pueblito Simi Valley: qué se sabe de doble crimen y cómo sigue la investigación

La comunidad de Simi Valley vive uno de sus momentos más oscuros. Un matrimonio de jubilados fue asesinado dentro de su casa en plena tarde, mientras las autoridades policiales continúan en la búsqueda del agresor, que aún no ha sido identificado.

La vivienda tenía múltiples disparos en la fachada y el garaje cuando los agentes de la policía local acudieron a la escena del crimen.

Según información de NBC Los Ángeles, la policía de Simi Valley respondió a un llamado de emergencia del 911 por un tiroteo poco después del mediodía del domingo 30 de noviembre.

Al llegar a Hawks Bill Place, cerca de Wood Ranch Parkway, los agentes encontraron a un hombre y una mujer de unos 60 años con múltiples heridas de bala en el garaje de su casa. Ambos fueron trasladados a un hospital cercano, donde murieron poco después.

Un empleador identificó a las víctimas como el Dr. Eric Cordes y su esposa Vicki. En un comunicado enviado a NBC Los Ángeles, el centro médico Adventist Health Simi Valley, donde el médico trabajaba, expresó su pesar y conmoción por el terrible hecho.

“La comunidad de Adventist Health Simi Valley está desconsolada por la trágica muerte de nuestro colega de muchos años, el Dr. Eric Cordes, y su esposa, Vick. El Dr. Cordes fue un radiólogo certificado y muy respetado, y un médico muy querido que sirvió a esta comunidad con compasión y excelencia durante casi 30 años”.

De acuerdo con NBC Los Ángeles, vecinos indicaron que vieron a un hombre bajar de un vehículo y disparar varias veces. La policía sostiene que se trató de un incidente aislado y aún no se ha realizado ninguna detención.

Los detectives de Simi Valley trabajan junto a investigadores de Chino para analizar si una muerte por suicidio y un vehículo incendiado en el Parque Ayala, en el condado de San Bernardino, guardan relación con el doble homicidio del médico y su esposa.

Cómo avanzan las líneas investigativas y qué señales observan los detectives

La investigación se centra en reconstruir el recorrido del agresor y determinar si existe conexión entre los hechos registrados en San Bernardino y el ataque en Simi Valley.

Al cierre de esta nota, los medios locales reportaron que las autoridades policiales están analizando todos los movimientos previos al crimen, recopilando testimonios de vecinos y la evidencia balística recuperada en el lugar.

Los detectives buscan establecer un móvil claro mientras comparan ambos escenarios, el doble homicidio y el hallazgo del vehículo incendiado con un fallecido por suicidio. La prioridad, señalan, es descartar vínculos entre ambos sucesos, para definir el rumbo del caso.

A diferencia de otras ciudades de otros condados californianos, el crimen no era una preocupación para los 126 mil habitantes de Simi Valley. Ahora, el doble crimen del matrimonio Cordes sacude la tranquilidad y sus habitantes elevan un pedido de justicia.