El Banco Central desaceleró la compra de reservas pero Economía consiguió US$ 850 millones para pagar la deuda

En paralelo, el Banco Central acumuló su cuarto día consecutivo de compras de reservas más moderadas, mientras que el Ministerio de Economía logró captar aproximadamente US$ 850 millones en el mercado local, recursos destinados a afrontar próximos pagos de deuda.

El viernes y los primeros días de esta semana registraron volúmenes inusualmente altos en el mercado cambiario, lo que sugiere que esta demanda de divisas respondió al cierre de operaciones de carry trade. En otras palabras, fondos que aprovecharon tasas en pesos elevadas con un tipo de cambio estable volvieron a pasar a dólares para concretar ganancias en moneda dura.

Esta fue una de las explicaciones aportadas por la consultora EcoGo respecto a los movimientos cambiarios recientes: «Luego de una fuerte compresión en la curva del Tesoro, tanto en tasa fija como indexada al CER, que se produjo desde mediados de febrero con un dólar a la baja, los incentivos se alinearon para cerrar posiciones», indicaron.

El hecho de que el Banco Central haya reducido su participación compradora en esos mismos días hizo pensar a los analistas que el alto volumen de operaciones correspondía principalmente al sector privado, y que la autoridad monetaria evitó agregar presión al tipo de cambio.

Como comparación, en las últimas cuatro ruedas cambiarias, el Banco Central adquirió US$ 263 millones, mientras que en las cuatro jornadas previas había comprado US$ 665 millones.

Por su parte, el Ministerio de Economía aceleró su objetivo de acumular dólares ante los vencimientos de deuda previstos para los próximos meses. El primer compromiso será con el Fondo Monetario Internacional, con un pago esperado para la próxima semana, seguido en julio por obligaciones con bonistas privados.

Entre el martes y el miércoles, Hacienda adjudicó cerca de US$ 850 millones en dos bonos: Bonar 2027 y Bonar 2028. Se trata de títulos públicos denominados en dólares y con pagos en moneda dura. Esta semana, la licitación fue ampliada para captar más divisas en el mercado local.

Inicialmente, Economía planeaba una primera ronda con un límite de US$ 250 millones por bono en el primer día y un máximo de US$ 100 millones adicionales al día siguiente. Esta semana, ese tope para la primera licitación se elevó a US$ 350 millones.

Como resultado, se lograron recaudar US$ 848 millones. El único bono que no alcanzó su cupo máximo fue el Bonar 2028, que vence después de que concluya el mandato presidencial de Javier Milei y tiene una tasa de interés más elevada. El Bonar 2027 se emitió a un rendimiento anual del 5,1% en dólares, mientras que el Bonar 2028 ofreció un 8,7% anual.

“La decisión de ampliar el monto a adjudicar resultó exitosa y se dio en un contexto en el que el Tesoro enfrenta un pago al Fondo Monetario Internacional por alrededor de US$ 796 millones la próxima semana”, destacó Portfolio Personal Inversiones (PPI). “Aunque hay que tener en cuenta que el Gobierno espera destrabar el desembolso previsto para mayo, por unos US$ 1.045 millones”, añadieron.

En tanto, la consultora Outlier interpretó que la tasa de interés del bono en dólares “es un poco superior a la de la licitación anterior”, lo que indicaría que, si bien se completó el monto a emitir, la demanda podría estar disminuyendo.