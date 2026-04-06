El Ballet del San Martín en un programa de muy buen gusto y que está para comérselo

Con un estreno brillante y una reposición bienvenida, el Ballet del San Martín continúa su temporada 2026, iniciada en febrero. La reposición de Bailando en la oscuridad, de Ana María Stekelman, remite al programa de febrero dedicado íntegramente a esta coreógrafa argentina, cuyo primer montaje data de 1988.

El estreno de esta temporada es Postales de Rossini (Rossini’s Cards), obra del coreógrafo italiano Mauro Bigonzetti, quien ya había trabajado con el Ballet del San Martín en la jubilosa Cantata. Esta pieza, estrenada en 2022 y reestrenada en una temporada posterior, gozó de un éxito rotundo entre el público, que salía contagiado de su efervescente alegría.

Postales de Rossini y Cantata, ambas creadas por Bigonzetti para la compañía Aterballeto, reflejan la impronta italiana del coreógrafo. Cantata se apoya en tradiciones, música y celebraciones rústicas del sur de Italia, mientras que Postales está inspirada en Gioacchino Rossini, el compositor académico italiano más popular del siglo XIX y hasta la actualidad. A pesar de sus diferencias, las dos obras combinan escenas grupales con solos, dúos y tríos cuidadosamente elaborados, y alternan momentos humorísticos con otros más graves o herméticos.

Mientras Cantata recrea un universo primitivo y salvaje en personajes y situaciones, Postales de Rossini se caracteriza por su refinamiento, elegancia y en ciertas escenas una ausencia deliberada de personajes o contextos narrativos. La comparación entre ambas responde al interés por explorar el lenguaje y las herramientas creativas de Bigonzetti, más allá de la experiencia en vivo.

Postales de Rossini no narra biográficamente la vida del compositor, sino que refleja lo que su singular personalidad y gustos inspiraron en el coreógrafo. Amante de la buena cocina —él mismo cocinero e inventor de platos que llevan su nombre, como los “canelones a la Rossini”— y de las bellas mujeres, Rossini (Pesaro, 1792 – París, 1868) combinó una intensa labor musical con el disfrute de los placeres de la vida.

Siguiendo una idea original de Bigonzetti, la obra se inicia con una escena en la que dieciocho bailarines, como comensales mecánicos, reproducen acciones repetitivas y cómicas vinculadas al acto de comer. Luego, se suceden diversas escenas, entre ellas un dúo sensual y enigmático interpretado por David Millán e Ivana Santaella, y otro igualmente fascinante a cargo de Antonella Zanutto y Daniela López.

La obra transcurre alternando atmósferas e ideas, incluyendo la original intervención de una bailarina que recita en vivo la receta de unos macarrones, hasta culminar en una celebración coral con la obertura de La urraca ladrona, obra emblemática de Rossini.

Con entradas y salidas escénicas dinámicas, coreografías imaginativas, precisas y gráficas, y una energía constante, Bigonzetti logra una pieza en la que bailarines y público parecen compartir el mismo disfrute.

Para el montaje en Argentina, el coreógrafo designó a Vincenzo Capezzuto como repositor. Capezzuto, conocedor profundo del repertorio de Bigonzetti, logró transmitir ese conocimiento a los bailarines con eficacia. La labor fue compleja, pero contó con el respaldo de la técnica y expresividad del Ballet del San Martín, que en este programa demostró una versatilidad notable: pasando con igual riqueza de las escenas íntimas y casi secretas de la bellísima Bailando en la oscuridad —obra que ha sido destacada reiteradamente y que podría verse una y otra vez— a la gozosa exuberancia de Postales de Rossini.

Ficha técnica

Calificación: Excelente

Compañía: Ballet Contemporáneo del San Martín

Directores: Andrea Chinetti y Diego Poblete

Programa: Estreno de Postales de Rossini, coreografía de Mauro Bigonzetti con música instrumental y operística de Rossini; reposición de Bailando en la oscuridad, coreografía de Ana María Stekelman

Teatro: Presidente Alvear, Corrientes 1659

Funciones: De jueves a domingo a las 20, hasta el 9 de abril y desde el 7 hasta el 24 de mayo.