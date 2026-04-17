El ataque de tiburón en plena luna de miel que dejó a un turista en estado grave en Maldivas

Un turista español estuvo al borde de la muerte durante su luna de miel en las Maldivas tras sufrir la pérdida de una pierna debido a un ataque de tiburón, informaron medios de España.

El incidente ocurrió el sábado 11 de abril y tuvo como víctima a Borja, un joven médico de 31 años, según reportó El Periódico Mediterráneo. Ese día, Borja se encontraba con su esposa Ana en una excursión acuática en el océano Índico, cerca del atolón Kooddoo, una de las islas habitadas de la República de Maldivas, cuando fue atacado por al menos un tiburón.

El animal, cuya especie no fue identificada, causó heridas profundas en una de sus piernas. “De un bocado se llevó toda la carne de la rodilla hacia abajo”, declaró una fuente cercana a la familia, según el citado medio.

Tras el ataque, Borja fue trasladado a un hospital en Malé, la capital del país, donde ingresó en estado crítico. Debido a la gravedad de las lesiones, se le practicó la amputación de la extremidad afectada. La policía local confirmó que el tiburón le provocó laceraciones profundas en la pierna severamente dañada y también lesiones en la pierna contraria.

Las autoridades informaron que se inició una investigación sobre el incidente y aseguraron que trabajan para que el joven reciba toda la asistencia necesaria.

Por otra parte, la familia de Ana, esposa de Borja, denunció una grave negligencia por parte de la empresa contratada para la excursión acuática. Según El Periódico Mediterráneo, Ana presentó una denuncia formal ante las autoridades en relación con lo sucedido.