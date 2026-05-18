El álbum digital del Mundial 2026: cómo completarlo gratis con nuevas figuritas cada día

El álbum físico del Mundial 2026 ha generado un fenómeno inédito que combina nostalgia, ansiedad y especulación. En varios países, los sobres desaparecen pocas horas después de llegar a los kioscos, y completar la colección implica una inversión considerable.

Ante esta situación, Panini lanzó una alternativa gratuita y global que traslada el ritual de las figuritas al celular, sin perder la lógica clásica del coleccionismo. La propuesta incluye sobres gratis, códigos ocultos, intercambios internacionales y todos los recursos para completar el portafolio sin gastar dinero. A continuación, la guía definitiva para aprovechar esta opción.

La versión digital de “FIFA Panini Collection” está disponible para Android y iPhone. La aplicación reproduce la dinámica tradicional de abrir sobres, pegar figuritas y buscar las cartas más difíciles, además de sumar herramientas propias de una experiencia online. El acceso es gratuito y permite comenzar la colección en pocos minutos, incluso sin necesidad de crear una cuenta permanente.

Esta edición virtual acompaña la magnitud inédita del próximo Mundial, que por primera vez reunirá a 48 selecciones. Esto impacta en la colección, que incluye 980 figuritas entre futbolistas, escudos, emblemas y cartas especiales. El tamaño del álbum convierte cada avance en una carrera de resistencia digital, donde la paciencia es tan importante como la suerte.

El sistema ofrece por defecto dos sobres gratuitos diarios, cada uno con cinco figuritas. Además, es posible obtener hasta dos paquetes extra mediante códigos promocionales, escaneos y campañas asociadas, con un máximo de cuatro aperturas por día.

Una de las formas más rápidas para conseguir sobres adicionales es escanear los códigos QR incluidos en los paquetes físicos, lo que facilita el proceso para quienes llevan ambas colecciones en paralelo. Si la cantidad de sobres acumulados supera el límite diario, los restantes se guardan en la cuenta para usarse posteriormente sin riesgo de perderse.

Otra alternativa para ampliar la colección diaria es visitar el sitio oficial de Coca-Cola, donde se habilitan códigos promocionales y sobres asociados a la campaña mundialista. Los usuarios pueden registrar etiquetas y materiales especiales en la sección “Escanear contenido”, transformando productos promocionales en nuevas figuritas digitales.

La plataforma también ofrece una colección exclusiva, no incluida en el álbum físico. Son 14 cromos especiales diseñados exclusivamente para la experiencia digital, cuyo desbloqueo requiere escanear imágenes específicas dentro de la aplicación, una mecánica que busca retener usuarios y fomentar la interacción diaria.

Entre estas 14 figuritas exclusivas figuran dos argentinos: Lautaro Martínez y Emiliano “Dibu” Martínez. La lista completa incluye a Lamine Yamal, Joshua Kimmich, Harry Kane, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Joško Gvardiol, Gabriel Magalhães, Virgil van Dijk, Alphonso Davies, Jefferson Lerma, Enner Valencia y Santiago Giménez, seleccionados especialmente para esta edición digital.

En cuanto al intercambio, la plataforma elimina fronteras y conecta coleccionistas de todo el mundo. Cuenta con un área específica donde los usuarios publican las figuritas repetidas que tienen y las que necesitan para completar selecciones, equipos o páginas enteras del álbum.

Este sistema requiere paciencia y estrategia. Por ejemplo, si un usuario tiene un Harry Kane repetido pero necesita una figurita de Erling Haaland o Kylian Mbappé, debe especificar claramente qué ofrece y qué busca para facilitar acuerdos rápidos y aumentar las posibilidades de canje.

La dinámica social ha potenciado aún más el fenómeno. En foros, grupos de WhatsApp y comunidades de Reddit circulan equipos de intercambio con participantes de distintos continentes que coordinan movimientos casi como si fuera un mercado bursátil.

Además, la aplicación incluye elementos que prolongan la permanencia diaria del usuario. Cuando aparecen figuritas históricas de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, el sistema muestra cartas de mundiales anteriores y contenido relacionado con sus carreras. Al completar el álbum, la colección puede descargarse en PDF para conservarla como archivo digital o imprimirla.

Aspectos a tener en cuenta:

– Registrarse con una cuenta estable es más conveniente que usar el modo invitado, ya que permite conservar el progreso en distintos dispositivos.

– El límite de cuatro sobres diarios no se elimina aunque existan paquetes acumulados.

– Intercambiar con contactos conocidos agiliza el proceso más que negociar al azar.

– Es recomendable revisar códigos promocionales cada semana, ya que muchos expiran sin previo aviso y dejan de funcionar.