El ajuste oculto de Android que reduce el consumo de batería durante la noche

Muchos usuarios de Android se preguntan por qué sus teléfonos pierden varios puntos de batería durante la noche, incluso cuando no están en uso. Aunque generalmente se atribuye a alguna aplicación en particular, la causa suele estar en la administración de los procesos en segundo plano que mantiene el sistema operativo.

Dentro de las Opciones de desarrollador existe una función poco conocida que, según la experiencia de varios usuarios, puede reducir significativamente este consumo en reposo. Se trata del ajuste denominado «Suspend execution for cached apps» («Suspender la ejecución de las aplicaciones almacenadas en caché»), que impide que estas aplicaciones utilicen el procesador mientras permanecen inactivas.

De acuerdo con diversas pruebas, la pérdida de batería durante la noche pasó de un 6% a 7% a apenas un 1% tras siete horas de inactividad. Si bien estos resultados pueden variar según el modelo del teléfono, la versión de Android y las aplicaciones instaladas, esta configuración apunta a disminuir la actividad de procesos en segundo plano sin necesidad de instalar software adicional.

### ¿Qué hace la opción «Suspend execution for cached apps»?

Cerrar una aplicación no implica que desaparezca por completo del sistema. Android suele mantener muchas de ellas en caché, es decir, cargadas en memoria para que se abran más rápido cuando el usuario las requiera.

Mientras están en este estado, algunas aplicaciones pueden activarse brevemente para sincronizar información, actualizar contenido o realizar otras tareas en segundo plano. Por ello, al revisar el consumo de batería, es común encontrar varias apps con un gasto pequeño, entre 1% y 2% cada una, en lugar de un único responsable del drenaje.

La opción «Suspender la ejecución de las aplicaciones almacenadas en caché» modifica este comportamiento. En lugar de cerrar las aplicaciones o eliminarlas de la memoria, evita que ejecuten procesos utilizando el procesador mientras permanecen en caché. En la práctica, funciona como una especie de pausa. Cuando el usuario vuelve a abrir una app, Android reactiva el proceso y permite su uso normal.

### Cómo activar el ajuste en Android

La ubicación exacta de esta función puede variar según la marca del teléfono y la versión del sistema operativo. En un equipo con Android, el procedimiento general es el siguiente:

– Ir a **Sistema** (o **Acerca del teléfono**).

– Entrar en **Detalles del dispositivo**.

– Tocar **Versión de Android**.

– Acceder a **Opciones para desarrolladores**.

– Ingresar en **Aplicaciones**.

– Buscar **Suspender la ejecución de apps almacenadas en caché**.

– Cambiar la opción de **Predeterminada** a **Habilitar**.

Si el menú de **Opciones para desarrolladores** no aparece, es necesario activarlo tocando siete veces sobre el **Número de compilación**, que suele encontrarse en la información del software del dispositivo. El sistema puede solicitar el PIN o patrón de desbloqueo para habilitar este menú.

### Resultados esperados

Las pruebas revelaron que activar este ajuste reduce la pérdida de batería durante la noche de un 6%–7% a aproximadamente un 1% tras siete horas de reposo. También se observó un menor consumo cuando el teléfono permanecía sin uso durante el día, por ejemplo, guardado en un bolsillo o apoyado sobre una superficie.

No obstante, el impacto puede variar según el dispositivo. Factores como el fabricante, la capa de personalización de Android, el estado de la batería y las aplicaciones instaladas influyen en el consumo energético.

### Posible efecto secundario

La principal desventaja de esta configuración es que algunas aplicaciones podrían experimentar retrasos en el envío de notificaciones. Al quedar suspendidas en segundo plano, ciertas apps pueden tardar más en actualizarse o generar alertas.

Si esto ocurre con una aplicación importante, se puede excluír manualmente de la optimización de batería para que funcione normalmente, mientras que el resto de las aplicaciones se mantienen bajo la nueva configuración.

### Otros ajustes para mejorar la autonomía

Además de esta opción oculta, existen otras configuraciones que pueden ayudar a reducir el consumo energético durante la noche o cuando el teléfono está inactivo, entre ellas:

– Desactivar el WiFi y los datos móviles si no se necesitarán durante varias horas.

– Activar el modo de ahorro de energía para limitar la actividad en segundo plano.

– Restringir la actividad de ciertas aplicaciones desde el menú de batería.

– Desactivar la función **Always On Display**, presente en muchos teléfonos con pantalla OLED, para evitar un consumo constante.

– Eliminar widgets innecesarios que actualicen información de forma continua.

– En las Opciones de desarrollador, activar **Limitar búsqueda de redes WiFi** y desactivar **Datos móviles siempre activos**, funciones que también contribuyen a disminuir el consumo energético en determinadas situaciones.

Por último, aunque no reduce el gasto nocturno, mantener hábitos de carga adecuados contribuye a conservar la salud de la batería a largo plazo. Entre las recomendaciones más comunes se encuentran evitar descargarla por debajo del 20% y no mantenerla permanentemente cargada al 100%, sino aproximadamente al 80%.