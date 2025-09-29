El accidente del hijo de Noelia Marzol que preocupó en las redes: las fotos

Noelia Marzol (38) compartió en las redes sociales una impactante foto de su hijo y sorprendió a sus seguidores.

La actriz y bailarina es muy activa en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 2.5 millones de usuarios.

Allí, Noelia comparte detalles de sus trabajos y su la rutina diaria, y habla sobre temas como la crianza, la dinámica familiar, pareja, sexo…

En esta oportunidad, la influencer, que está casada con Ramiro Arias, contó que Donatello, uno de los dos hijos que tiene en común con el exfutbolista, sufrió un accidente durante el fin de semana.

De paseo con sus papás, el niño, que hace unos meses cumplió cuatro años, quiso acercarse a una zona de juegos. Lo cierto es que se paró detrás de una hamaca y sufrió un terrible golpe en el rostro.

Noelia Marzol mostró el golpe que se dio su hijo Donatello. Foto: Instagram.

En una de las imágenes que publicó Marzol se ve al menor con los ojos, la frente y la nariz hinchadas y un importante moretón.

“Dona se dio un pequeño color en las hamacas”, explicó la mediática.

Y agregó: “Lo bueno es que ya no tendré que repetirle que no se ponga detrás de alguna cuando alguien se hamaca”.

Donatello se golpeó con una hamaca. Fotos: Instagram.

Unas horas más tarde volvió a compartir una imagen de Donatello y aseguró que la hinchazón estaba “bajando”.

También se puede apreciar que el niño tiene un moretón en su ojo derecho.

En otra placa rápidamente agregó: “Está bien igual”, llevando tranquilidad.

Marzol llevó tranquilidad a los usuarios y aseguró que «Dona» se encuentra bien. Foto: Instagram.

Y mostró otra postal en la que Dona está en el piso, muy sonriente, mientras juega con una de sus mascotas.

El romántico posteo de Noelia Marzol por su aniversario con Ramiro Arias

Tras atravesar una crisis de pareja, Noelia Marzol se mostró más enamorada que nunca de Ramiro Arias y le dedicó un romántico mensaje al futbolista por sus seis años de amor.

En marzo comenzaron a circular rumores que aseguraban que la bailarina se había separado luego de que ella contara que la llegada de sus dos pequeños al mundo había traído consigo dificultades para mantener la conexión sentimental y romántica con Ramiro y que habían decidido recurrir a la terapia.

“No nos separamos. Una crisis de pareja no es sinónimo de separación”, escribió ella en esa oportunidad. Y sumó: “Nunca dije que fuéramos la pareja ideal. Cuando estoy mal, digo que estoy mal y cuando estoy bien, estoy bien».

Una de las imágenes que compartió Noelia Marzol. Fotos: Instagram.

Durante el fin de semana, Noelia volvió a mostrarse muy cerca de su marido y, junto a varias fotos que muestran distintos momentos de su relación, manifestó: «Seis años amor… Decime si no la vivimos. Pasó de todo y todo fue cambiando, salvo una cosa. Somos equipo. Te amo viejo».

La publicación superó los 74 mil ‘likes’ y se llenó de comentarios en los que los usuarios felicitaron a la pareja.

