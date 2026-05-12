El abogado José Fernández Codazzi seguirá preso por haber colaborado en la sustracción de un chico

El abogado correntino José Fernández Codazzi (43) permanecerá detenido por su presunta participación en la sustracción de un niño de seis años y el encubrimiento de un intento de homicidio ocurridos hace poco más de una semana en la ciudad de Esquina.

Así lo determinó el lunes el Tribunal de Revisión de Mercedes, que aceptó parcialmente un recurso presentado por el fiscal Javier Gustavo Mosquera en contra de la resolución que permitía al imputado continuar el proceso judicial con prisión domiciliaria.

Los jueces Carlos Antonio Martínez, Enrique Eduardo Deniri y Jorge Alberto Esper ordenaron la extensión de la prisión preventiva mientras se tramite la causa. Sin embargo, rechazaron la solicitud de Mosquera de suspender la matrícula profesional de Fernández Codazzi. No obstante, por la gravedad de los hechos, el Tribunal resolvió remitir la decisión al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Corrientes para que evalúe las medidas correspondientes.

Con esta determinación, los magistrados instan indirectamente a revisar la conducta profesional del abogado esquinense.

Fernández Codazzi y su defensor, Ramón Fernando Ranaletti, participaron remotamente en la audiencia del Tribunal, mientras que el fiscal Mosquera y los querellantes Carlos Coria García y Daniela Zapata estuvieron presentes en la sala.

El jueves pasado, el abogado había logrado que el juez de Garantías, Jorge Gustavo Vallejos, le concediera la prisión domiciliaria, beneficio que no se concretó debido a la falta de la tobillera electrónica requerida. Fernández Codazzi pasó el fin de semana en uno de los calabozos de la comisaría 2da. de Esquina y, por el momento, no fue trasladado a una alcaidía.

Los problemas judiciales para Fernández Codazzi, autodenominado “el abogado del diablo”, comenzaron el lunes anterior, cuando la policía obtuvo imágenes de una cámara de seguridad que lo mostraban asistiendo al brasileño Josías Santos Regis (29), después de que este efectuara disparos contra Javier Nievas en el barrio Mancini de Esquina.

Para evadir la detención, el domingo por la noche, Fernández Codazzi trasladó en su camioneta a Regis junto a su hijo menor hacia una zona rural en el camino a Goya, regresando luego solo a la ciudad. Ante la presión de las evidencias, facilitó la ubicación donde dejó al hombre y al niño, lo que permitió orientar la búsqueda.

El martes al mediodía, el puestero de una estancia en el paraje Duraznillo identificó al brasileño y a su hijo escondidos en una tapera y alertó a su patrón, quien notificó a la Policía Rural. Regis fue detenido sin resistencia.

Según el fiscal Mosquera, Fernández Codazzi cometió el delito de encubrimiento en el intento de homicidio y participó en la sustracción del niño.

### Su polémica actuación en el caso Loan

A fines de junio de 2024, Fernández Codazzi intervino de manera controversial en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de cinco años.

En ese contexto, intentó impulsar la hipótesis de que Loan había sido atropellado por una camioneta que salía del paraje El Algarrobal la tarde del 13 de junio. Convencido a la tía del menor, Laudelina Peña, para que declarara esa versión ante un fiscal en la capital correntina durante una madrugada.

Posteriormente, la hija de Laudelina confesó que el abogado las presionó y sobornó para instalar esa hipótesis. La tía de Loan pasó de testigo a imputada, y Fernández Codazzi fue apartado como defensor.

Pese a esta maniobra para direccionar la causa, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, nunca citó a Fernández Codazzi a declarar.