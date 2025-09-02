El abogado de la U de Chile, durísimo con el pedido de Grindetti e Independiente: «Solo en su mente puede haber algo tan delirante»

A dos semanas de la barbarie que se desató entre la barra de Independiente y los hinchas de Universidad de Chile, el cese del fuego entre clubes suena utópico. Mientras de ambos lados aguardan la resolución de la Conmebol (ente que canceló el partido y tendrá que definir si alguno avanzará de fase o los dos quedarán descalificados) la disputa entre dirigentes no frena. Sin embargo, el que recientemente abrió una nueva disputa fue el abogado del combinado trasandino, quien apuntó directamente contra Néstor Grindetti.

Teniendo en cuenta que el presidente del Rojo presentó un descargo en el que aseguró que el ataque de la parcialidad visitante fue premeditado, el letrado salió al cruce en una zona mixta improvisada. «Solo en su mente puede haber algo tan delirante como eso», lanzó José Ramón Correa en diálogo con varios medios.

Más tarde, recordó: «Sorprende que los dirigentes seamos los responsables cuando al presidente de nuestro club lo tenían secuestrado en un palco para que no lo mataran, donde la seguridad era un candado que no da ni para candado de la valija que llevo acá en el viaje». Acto seguido, sentenció: «Lo que diga a estas alturas ya da lo mismo. Afortunadamente, es el momento de la justicia».

Para cerrar, recriminó: «No se han comunicado desde el día que ocurrieron los hechos. Yo no espero que Grindetti nos llame para solidarizarse, pero habría esperado que cuando había hinchas de la U que se debatían entre la vida y la muerte hubiera, al menos, recomendado qué hospital era el más cercano para que se pudieran tratar».

Qué dice y qué pide el descargo de la U de Chile contra Independiente en la Conmebol

La U de Chile argumenta que la violencia la inició gente de Independiente. Por lo tanto, reclaman que se dé por terminado el partido con el resultado que mostraba el marcador al momento de la suspensión (1-1), con lo que ellos serían el rival de Alianza Lima en cuartos de final.

El descargo consta con 18 páginas en las que, además, se señala al técnico del Rojo como responsable. «Un relato de hechos no consignados por los oficiales de partido, partiendo de la declaración del entrenador (Julio Vaccari) los días anteriores», dice el texto.

Michael Clark, presidente de la U de Chile. Foto: Luciano Thieberger

Además, el descargo presentado por la dirigencia que encabeza Michael Clark, cuenta con videos y testimonios que serán clave para imputarle la responsabilidad al combinado local.

La postura de Independiente y la palabra de Néstor Grindetti

Néstor Grindetti aseguró que Independiente «no fue responsable de los hechos, sino víctima de ataques violentos, premeditados e intencionados por un grupo de delincuentes que vino a nuestra casa con un único objetivo: generar incidentes».

Según explicó el presidente, el descargo ante Conmebol tuvo «cuatro puntos clave» en el que se basaron los fundamentos. ¿Cuáles son? Que la violencia se «generó» por el accionar de la barra de la U. desde antes del encuentro, que el local «cumplió con todas las normas de seguridad» y que «dispuso un operativo acorde». Además, que la «vandalización» de la tribuna fue «premeditada» y con el «único objetivo de generar caos», y que la cancelación fue «consecuencia directa» de los actos de la hinchada chilena.