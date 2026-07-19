El 1×1 de Argentina vs España por la final del Mundial 2026: Dibu Martínez y Tagliafico sostuvieron un sueño imposible ante un equipo superior

La Selección Argentina quedó a las puertas del bicampeonato mundial esperado por el país y por Lionel Messi, quien soñaba con un cierre perfecto para una carrera excepcional. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, condicionado por las lesiones de Lisandro Martínez y Cristian Romero, además de la expulsión de Enzo Fernández, perdió 1-0 en tiempo suplementario ante España, que dominó el encuentro más allá del resultado ajustado. Esta derrota fue la única del conjunto argentino en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026, tras encadenar siete victorias consecutivas.

Más allá del fuerte componente emotivo, el rendimiento del equipo fue discreto. Los únicos destacados fueron el arquero Emiliano «Dibu» Martínez, con once atajadas que sostuvieron al equipo durante la final, y el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, quien realizó un despliegue sobresaliente y controló con eficacia a Lamine Yamal.

A continuación, el boletín de calificaciones elaborado por Clarín.

**Emiliano Martínez (8):** Firmó su mejor actuación en el Mundial con once atajadas, siendo el principal sostén de la Selección durante la final. Solo Ferran Torres logró superarlo en el inicio del segundo tiempo suplementario. Comenzó con respuestas seguras ante disparos rasantes y terminó desactivando remates más complejos, afectados por rebotes e imprevisibles trayectorias.

**Gonzalo Montiel (6):** En algunos momentos sufrió con las proyecciones ofensivas de Álex Baena y Marc Cucurella, aunque cometió pocos errores. Intentó sumarse al ataque, pero resolvió mal sus dos intentos. Antes de ser reemplazado protagonizó una salvada heroica tras un centro atrás de Dani Olmo.

**Cristian Romero (7):** Aportó la habitual solidez y se destacó en las coberturas, una de sus virtudes principales en la Scaloneta. Además, tuvo criterio en la salida con buenas decisiones cuando Argentina tuvo el balón. Su partido terminó antes de tiempo por una lesión en el segundo tiempo.

**Lisandro Martínez (5):** Sufrió por el sector que España eligió para atacar con mayor frecuencia. Le costó salir con la pelota y recurrió mayormente al pelotazo. Una molestia muscular le impidió continuar y debió ser reemplazado antes de lo previsto.

**Nicolás Tagliafico (8):** Fue uno de los pilares del equipo. Tuvo la difícil tarea de marcar a Lamine Yamal, que resolvió con gran solvencia. Se impuso en casi todos los duelos y terminó contracturado tras un esfuerzo enorme.

**Rodrigo De Paul (5):** No tuvo su mejor partido en una nueva oportunidad como titular. Le costó entrar en juego y mostró imprecisión en los pases, sin lograr repetir el nivel exhibido en el segundo tiempo contra Inglaterra.

**Enzo Fernández (5):** Su expulsión completó uno de sus peores partidos en el torneo. No rindió ni como volante central ni con libertad tras el ingreso de Paredes, y tuvo escasa influencia ofensiva. Recibió una primera amarilla por protestar—aunque la decisión fue discutible—y la segunda por un cruce tardío con Cubarsí.

**Alexis Mac Allister (5):** Empezó con algunos buenos anticipos y participación en combinaciones ofensivas, pero fue perdiendo influencia con el correr del partido. Como gran parte del equipo, terminó sin impacto ofensivo.

**Nicolás González (5):** Nunca pudo acomodarse en el encuentro ni imponer su juego. Generó peligro solo en un par de desbordes por su sector, donde ganó el mano a mano ante Pedro Porro. Corrió, luchó y no dejó de intentar, pero esta vez no fue suficiente.

**Julián Álvarez (5):** Se sacrificó y corrió como es habitual, pero quedó aislado en ataque. Estuvo lejos de Messi y casi nunca contó con compañía para inquietar a la defensa española.

**Lionel Messi (6):** Fue muy controlado y tuvo pocas ocasiones para tocar el balón. Sin embargo, en el tramo final sostuvo el espíritu del equipo y apareció con las últimas energías para buscar el empate. ¿Será esta su última actuación con la camiseta de la Selección?

**Nicolás Otamendi (6):** Cumplió con la tarea encomendada por Scaloni y tuvo un cierre providencial al interceptar una pelota comprometida. En los minutos finales se adelantó varios metros, casi jugando como delantero en la desesperada búsqueda del empate.

**Leandro Paredes (5):** Ingresó muy acelerado, se cruzó rápidamente con Dani Olmo y recibió una tarjeta amarilla que lo condicionó el resto del partido. No logró aportar el resto y recuperación que el equipo necesitaba en ese tramo.

**Nahuel Molina (4):** Tuvo un partido muy complicado, especialmente tras el ingreso de Iñaki Williams, quien lo exigió constantemente. Sufrió en la marca y el gol de España nació por su sector, cuando no pudo impedir que Williams bajara la pelota para la definición de Ferrán Torres.

**Giuliano Simeone (5):** Fue más importante en defensa que en ataque y no pudo aprovechar su velocidad. Tuvo una ocasión clara para empatar, al encontrar una pelota suelta en el punto penal, pero definió apurado y su remate se perdió muy por encima del travesaño.

**Facundo Medina (5):** Reemplazó a Cristian Romero en un contexto muy exigente. Alternó buenas y malas, con cierres oportunos y otras intervenciones en las que sufrió la presión ofensiva española.