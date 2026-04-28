Ego, traición y venganza: por qué el juicio entre Elon Musk y Sam Altman puede cambiar para siempre el destino de la inteligencia artificial

El origen de uno de los conflictos más destacados de la industria tecnológica actual se remonta a un intercambio de correos electrónicos. El 25 de mayo de 2015, Sam Altman propuso a Elon Musk crear un “Proyecto Manhattan para la inteligencia artificial”. La idea consistía en establecer un laboratorio en Silicon Valley dedicado al desarrollo de sistemas avanzados y compartirlos con el mundo bajo una estructura sin fines de lucro. Musk respondió ese mismo día: “Probablemente valga la pena tener una conversación”.

De ese intercambio nació OpenAI, una organización que años más tarde se posicionaría en el centro del auge global de la inteligencia artificial con el lanzamiento de ChatGPT. Sin embargo, la alianza entre sus fundadores no resistió el crecimiento del proyecto. Actualmente, esa sociedad se ha convertido en una disputa judicial multimillonaria que comenzó a resolverse esta semana en un tribunal federal de Oakland, California.

El juicio, cuyo proceso de selección de jurado estaba previsto para este lunes, enfrenta a dos figuras clave del sector en un caso que podría redefinir el futuro de la inteligencia artificial. Musk reclama más de 150 mil millones de dólares en daños contra OpenAI y su principal socio, Microsoft. Además, exige la salida de Altman del directorio y la reversión del modelo comercial de la compañía.

Este conflicto trasciende lo personal y pone en debate el modelo de desarrollo de la IA, justo cuando su impacto económico, político y social adquiere creciente relevancia. Como expresó el investigador Oren Etzioni en una entrevista con The New York Times, se trata de “un frente más en una batalla sin reglas entre multimillonarios por recursos, apoyo gubernamental y, en última instancia, la supremacía en IA”.

### De laboratorio sin fines de lucro a gigante tecnológico

OpenAI se fundó en 2015 como una organización sin fines de lucro, con el objetivo de avanzar de manera responsable y abierta en el desarrollo de inteligencia artificial. En sus primeros años, la entidad sostenía que podía “beneficiar a la humanidad en su conjunto” sin la presión de generar ganancias para accionistas.

Musk fue uno de los principales financistas del proyecto, convencido de que un enfoque colaborativo permitiría desarrollar tecnología más segura y contrarrestar a compañías como Google. Él mismo advertía sobre los riesgos que implicaba una IA cada vez más poderosa sin mecanismos de control adecuados.

Sin embargo, hacia 2017 comenzaron a evidenciarse grietas internas. Algunos investigadores alertaron que liberar abiertamente los avances podía ser peligroso. Además, la estructura sin fines de lucro dificultaba conseguir los recursos necesarios para competir en una carrera tecnológica cada vez más costosa.

Musk participó en esas discusiones y en 2018 propuso que OpenAI se vinculara con Tesla para aprovechar su capacidad de cómputo. “Tesla es el único camino que podría aspirar a competir con Google”, escribió, aunque la idea no prosperó.

Las diferencias crecieron cuando Altman y otros directivos rechazaron cederle el control de la organización. Musk abandonó OpenAI ese mismo año y retiró su financiamiento. A partir de entonces, la compañía buscó nuevas fuentes de inversión y adoptó un modelo híbrido, con una estructura sin fines de lucro en la cima y una subsidiaria comercial.

Este cambio permitió cerrar acuerdos estratégicos, especialmente con Microsoft, que aportó cerca de 13 mil millones de dólares para financiar el desarrollo de modelos cada vez más complejos. También implicó un retroceso respecto al enfoque abierto que caracterizó a OpenAI en sus inicios.

Con el lanzamiento de ChatGPT, OpenAI se consolidó como uno de los actores más influyentes del sector, con más de 4,000 empleados y presencia global. La valuación de la empresa con fines de lucro se estima en cientos de miles de millones de dólares, y se especula sobre una eventual oferta pública inicial de gran envergadura.

### Un juicio que puede reconfigurar la industria

Para Musk, esta evolución representa una ruptura con el acuerdo fundacional. En su demanda, acusa a Altman y Greg Brockman —cofundador y actual presidente de OpenAI— de haberlo engañado deliberadamente para conseguir su apoyo financiero, prometiendo un camino más seguro y orientado al bien común que el de las grandes tecnológicas.

El empresario sostiene que OpenAI priorizó el lucro por encima de su misión original y solicita que los daños sean destinados a la organización sin fines de lucro. Su abogado, Marc Toberoff, afirmó que buscan “devolver todo lo que fue tomado de una entidad benéfica” y evitar que quienes lo hicieron repitan esa conducta.

OpenAI rechaza esta versión y asegura que Musk conocía desde el inicio la posibilidad de una estructura comercial. La empresa sostiene además que él mismo impulsó propuestas similares antes de su salida y que ahora busca frenar a un competidor directo, en el marco de su propio proyecto de IA, xAI, lanzado en 2023.

El proceso judicial incluirá testimonios de figuras clave del ecosistema tecnológico, entre ellos el CEO de Microsoft, Satya Nadella, y la exdirectora tecnológica de OpenAI, Mira Murati. También declararán antiguos miembros del directorio que vivieron la crisis interna de 2023, cuando Altman fue desplazado y luego reincorporado tras una fuerte reacción.

A este escenario se suman doce exempleados de OpenAI que respaldan la postura de Musk. Se trata de investigadores e ingenieros que participaron en desarrollos centrales como GPT-3 y GPT-4, quienes aseguran que la organización perdió transparencia, incrementó su dependencia de Microsoft y abandonó el espíritu abierto que la caracterizó en sus primeros años.

El caso es seguido con atención por competidores como Google y Anthropic, así como por actores internacionales como la china DeepSeek, en una carrera tecnológica de escala