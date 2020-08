Efemérides de la música, hoy 31 de agosto

Nace, en Belfast (Irlanda del Norte). Cantante, guitarrista y compositor de rock con fuertes raíces asentadas en el blues y el soul. En los años sesenta lideró al poderoso grupo; en 1967 publicó su primer álbum en solitrario, «Blowin’ your mind!», al que han seguido, entre otros: «Astral weeks» (1968), «Moondance» (1970), «Veedon fleece» (1974), «Into the music» (1979), «Irish heartbeat» (1989), «Down the road» (2002), «Pay the devil» (2006), «Keep it simple» (2008). Su carácter hosco y huraño ha impedido que tenga la consideración de otros compañeros de generación, pero es uno de los nombres esenciales de la historia del rock.Nace, en Baltimore, Maryland (Estados Unidos). Batería de la banda femenina de la new wave. Tras la disolución del grupo, y a lo largo de los años, ha tocado para gente tan diversa como Gary Myrick, Dominique Davalos, A-ha, Feargal Sharkey, John Mellencamp, Little Richard, Nona Hendryx, Steve Plunkett y Debbi Peterson.Nace, en Woolwich (Reino Unido). Cantante, guitarrista y compositor de los olvidados, pero muy reivindicables,, banda adscrita a la new wave. También ha grabado en solitario.Nace(de nombre real Enrique Villarreal Armendariz), en Pamplona, Navarra (España). En 1982 fue fundador de, formación encuadrada en el rock urbano de la que fue bajista y vocalista, hasta que decidió abandonar a finales de 2011. Antes, ya había montado el grupo paralelo, y desde su salida de Barricada firma como El Drogas. Tipo inquieto y culto, ha escrito poesía bajo el seudónimo de Eva Zanroi y dio forma a una de las grandes obras de Barricada «La tierra está sorda» (2009), alrededor de la Guerra Civil Española con un libro del propio Drogas.publica el disco «After the gold rush», una de sus obras maestras. Young lo grabó apoyándose en Nils Lofgren, de 17 años, que aportó su piano en este disco en el que el canadiense derivó con lucidez hacia el country rock, firmando un trabajo que marcó época.Se edita «Goats head soup», de losque tras lanzar el año anterior el demoledor «Exile on Main St.», se mostraron algo menos certeros e inspirados. Pero ahí queda ‘Angie’, pieza mayúscula e inolvidable.Muere, a los 94 años. Grandioso vibrafonista de la edad dorada del jazz. También fue director de orquesta y vivió su plenitud musical desde los años treinta del siglo pasado, en el tiempo de swing.El cantautor countrypublica el último disco de su carrera, “Ghost On The Canvas”, después de que se le diagnosticase el mal de Alzheimer.