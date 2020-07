Efemérides de la música, 8 de julio

1908.

Nace Louis Jordan en Brinkley, Arkansas (Estados Unidos). Saxofonista de jazz y precursor del rythm & blues. Murió en 1975.

1957.

Elvis Presley llega al número uno en las listas de Billboard con ‘Teddy bear’ (escrita por Kal Mann y Bernie Lowe), y ahí que se instala durante siete semanas. Al rock and roll ya no hay quien lo pare.

1961.

Nace Andy Fletcher, componente de Depeche Mode.

1964.

Se edita el cuarto elepé de Bob Dylan, «Another side of Bob Dylan». El título hacía referencia a que Dylan, cansado de que se le considerase un visionario y la voz de su generación, decidió escribir canciones plagadas de imágenes poéticas y románticas. Es un Dylan evolucionando, todavía en su etapa folk, y dejando temas como ‘Chimes of freedom’, ‘My back pages’ o ‘All I really want to do’. Otro de esos discos que hay que tener.

1969.

Marianne Faithfull intenta suicidarse después de que Mick Jagger rompa con ella. Está ocho días en coma.

1970.

Nace Beck (de nombre real Beck Hansen), en Los Ángeles, California (Estados Unidos). Tras unos muy prometedores e innovadores primeros álbumes, su talento parece haberse evaporado completamente en los últimos años. Una pena, pero nos quedan discos como «Mellow gold» (1994) y «Odelay» (1996).

1974.

Dr. Feelgood graban su primer single, con los temas ‘Bony Moronie’/’Tequila’. Lo hacen en directo, en el club Dingwall de Londres.

1985.

Nace Jamie Cook, en High Green, Sheffield (Reino Unido). Guitarrista de Arctic Monkeys.

FUENTE: www.radiohitsmp3.com.ar