Educación: descartan aumentos por ahora y no descontarán por los paros

Desde el Consejo General de Educación confirmaron que siguen las mesas de diálogo. Admiten que las medidas de fuerza afectan las clases, pero no habrá descuentos este mes.

La presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López, aseguró que continúan abiertas las instancias de diálogo con los gremios docentes, aunque por el momento no está en análisis un aumento salarial.

“La mesa salarial está convocada por los ministerios de Educación y de Trabajo y quedó abierta según las necesidades de los representantes sindicales”, explicó. En ese marco, indicó que esperan una nueva convocatoria para avanzar en definiciones.

Respecto a los reclamos, López señaló que la movilidad para jubilados —considerada parte del salario— se implementaría el mes próximo. También remarcó la importancia de sostener la regularidad en las clases: “Con los docentes en las aulas es la única manera de garantizar el aprendizaje”.

Al mismo tiempo, reconoció que los paros impactan en la calidad educativa, aunque aclaró que no se evalúan descuentos a quienes adhieran a las medidas de fuerza. “El derecho a huelga es constitucional y no tenemos directivas para aplicar descuentos este mes”, sostuvo.

En un contexto de tensión con el sector docente, desde Educación buscan mantener el diálogo abierto mientras crece la expectativa por definiciones salariales.

Con Información de MisionesCuatro