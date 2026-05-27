Eduardo Feinmann volvió a cuestionar la toma de colegios en TV y cruzó al nieto de Néstor Pitrola: «Me alegra que seas menos trosko que tu abuelo»

En el contexto de las protestas estudiantiles y la reciente toma del Colegio Nacional Buenos Aires, impulsada para exigir al Gobierno el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, el periodista Eduardo Feinmann protagonizó un cruce al aire con Francisco Pitrola, nieto del diputado Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero y miembro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), quien preside una agrupación estudiantil.

El intercambio ocurrió al inicio de una entrevista en A24, cuando Feinmann presentó a Francisco y le preguntó directamente por su relación familiar: «¿Tenés algo que ver con el Pitrola que todos conocemos?». El joven confirmó que es nieto del diputado de izquierda, a lo que Feinmann inquirió: «¿Admirás a tu abuelo?». Francisco respondió: «Sí, lo admiro, es un gran luchador; aunque tengamos diferencias ideológicas, me parece que es una persona que luchó durante toda su vida por los derechos de los trabajadores».

A partir de esa respuesta, Feinmann continuó: «Me interesa eso, ¿vos sos más trosko que él o menos trosko?». Francisco contestó: «Soy presidente de una agrupación independiente, me considero menos trosko que mi abuelo, pero más allá de eso vengo a hablar de la ley de Financiamiento Universitario».

El periodista retomó el control del diálogo: «Está bien, pero a mí me interesa también hablar de eso, disculpame, pero el que entrevista soy yo». El estudiante accedió y propuso: «Si querés hablamos de mi abuelo, hablamos de las cosas más importantes». Feinmann respondió: «Más importante que tu abuelo hay muchas cosas. Pero me encanta que seas menos trosko que él, me encanta».

Luego, el dirigente estudiantil explicó las razones de la nueva toma del Colegio Nacional Buenos Aires y planteó una interrogante al periodista: «El Presidente no está cumpliendo con la ley de financiamiento y al poner por encima un decreto, ¿no está cometiendo un delito también?». Feinmann respondió que el tema está en la Corte Suprema y que hay que respetar los tiempos de la Justicia, pero cuestionó qué acciones se pueden tomar mientras tanto.

Francisco replicó: «La realidad es que la Corte no tiene plazos, un profesor gana 600 mil pesos y no le alcanza para nada. No sé lo que ganás vos, Feinmann, pero con 600 mil pesos no alcanza para nada. Hay que empezar a tomar medidas más radicales».

Tras la viralización del cruce entre Feinmann y su nieto, Néstor Pitrola expresó su enojo en redes sociales y calificó al periodista de «cobarde». En un mensaje publicado en X, escribió: «Fran te tapó la boca Feinmann, cuando quieras saber algo de mi pensamiento sobre cualquier tema llamame a mí, cobarde», acompañado del video del diálogo.