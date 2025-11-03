Economía | El gas sube 3,8% y la luz tendría un aumento similar este mes

3 de noviembre de 2025 Lectores: 17

La Secretaría de Energía dispuso un aumento promedio del 3,8% en las tarifas de gas, según la resolución publicada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). En los próximos días se anunciaría un ajuste equivalente en la electricidad, que completará la actualización del mes.

Se trata del incremento más alto desde la implementación del nuevo esquema de revisión tarifaria y reducción de subsidios, superando la inflación estimada de octubre (2% a 2,5%) y los aumentos salariales promedio. “Resulta razonable y prudente continuar con el sendero de actualización de precios y tarifas del sector energético”, señala la resolución oficial.

Impacto en los hogares

El impacto en las boletas dependerá del nivel de segmentación socioeconómica. Los usuarios de mayores ingresos (Nivel 1) abonarán la tarifa plena, mientras que los niveles medios (Nivel 3) y bajos (Nivel 2) mantendrán descuentos y topes de consumo subsidiado.

El ajuste se suma al reciente aumento en los combustibles por la actualización parcial del impuesto que incide en los precios, aunque aún no se definió cómo lo trasladarán las petroleras al consumidor.

El aumento forma parte de un plan quinquenal de revisiones tarifarias que contempla evaluaciones cada cinco años y compromisos de inversión de las distribuidoras. Enargas emitió 20 resoluciones, una por cada empresa, estableciendo los porcentajes correspondientes.

El Ministerio de Economía confirmó que las tarifas de transporte y distribución de gas natural se fijarán conforme a los resultados de esas revisiones.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, los precios relativos mostraron fuertes variaciones. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el rubro vivienda, agua, electricidad y combustibles aumentó 53,2% desde noviembre de 2023, mientras que ropa y calzado cayó 29,1%, reflejando la caída del consumo en los últimos meses.