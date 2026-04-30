Duro castigo en Inglaterra: Mudryk recibió cuatro años de sanción por dopaje y se quedaría sin jugar hasta 2030

El delantero ucraniano Mykhailo Mudryk recibió este miércoles una sanción de cuatro años impuesta por la Federación Inglesa de Fútbol (FA) debido a una grave infracción de las normas antidopaje. La suspensión le impedirá jugar y entrenarse con cualquier club hasta 2030, marcando el peor momento de su carrera profesional.

Mudryk, de 25 años, fue una de las contrataciones más costosas en la historia del Chelsea, que pagó 100 millones de euros al Shakhtar Donetsk por su llegada en 2023. No participa en partidos desde noviembre de 2024.

El caso generó controversia debido a que el futbolista sostiene no haber consumido sustancias prohibidas de forma consciente. No obstante, la investigación reveló la presencia de meldonium en su organismo, sustancia utilizada para mejorar el rendimiento físico y prohibida en el deporte profesional.

En abril de 2025, Chelsea decidió rescindir el contrato con Mudryk, poniendo fin a una etapa marcada por la polémica tras su millonaria incorporación. La FA presentó cargos contra el jugador en junio del año pasado, luego de detectar un resultado positivo en una muestra de orina. La sanción le impidió entrenarse con el equipo, por lo que el atacante se mantuvo en forma utilizando instalaciones alquiladas de un club de categorías inferiores.

Durante su paso por Chelsea, Mudryk disputó 73 partidos en todas las competiciones y anotó diez goles. En el ámbito internacional, acumula 28 encuentros con la selección de Ucrania y tres tantos convertidos.

El futbolista y su entorno decidieron apelar la sanción ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). De no prosperar el recurso, Mudryk deberá permanecer apartado de la competencia durante los cuatro años completos de la sanción. Meses atrás, el exjugador había manifestado su intención de competir en atletismo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Este caso recuerda sanciones recientes similares por dopaje en el fútbol. Por ejemplo, Paul Pogba, exjugador del Manchester United, fue inicialmente sancionado con cuatro años por consumo de DHEA tras el primer partido oficial de la temporada 2023-24. Sin embargo, tras apelar ante el TAS, logró reducir la pena a 18 meses, lo que le permitió regresar al fútbol profesional con el Mónaco a principios de 2025.