Durísima sanción al tenista argentino Leonardo Aboian: casi siete años de suspensión por arreglo de partidos y facilitar apuestas

El tenista argentino Leonardo Aboian fue suspendido por un periodo de seis años y nueve meses por haber amañado partidos del circuito masculino, anunció este viernes la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA por sus siglas en inglés).

«Aboian, de 27 años, admitió haber amañado ocho de sus propios partidos de individuales y dobles en torneos del ITF World Tennis Tour y del circuito Challenger de la ATP entre 2018 y 2025», informó la ITIA en su comunicado.

El jugador admitió todos los cargos de la ITIA, incluidos facilitar apuestas, manipular el resultado de eventos, recibir pagos por no rendir al máximo y no informar de intentos de corrupción, precisó la instancia, que añadió que el tenista aceptó la sanción y renunció a una apelación.

Aboian, que llegó a ser el número 229 del ranking ATP en abril de 2025, también fue multado con 40.000 dólares, de los que 25.000 quedan en suspenso, concluyó la ITIA, un organismo independiente creado para salvaguardar la integridad en el tenis profesional.

Su último torneo oficial fue en septiembre pasado, cuando cayó en la segunda ronda de la qualy en el Challenger de Villa María, Córdoba. También disputó el dobles, en pareja con su hermano Valerio, y perdieronen octavos de final. Tras la sanción provisoria, que se dio a conocer en octubre, el tenista se alejó del ambiente y le puso candado a todas sus redes para cuidar su privacidad.

El caso Aboian es el noveno que involucra a un tenista de la Argentina. En agosto de 2024, durante los Juegos Olímpicos en París, la ITIA sancionó a Sofía Luini y Melina Ferrero, las primeras mujeres bajo la lupa. Antes de ellas, Nicolás Kicker, Federico Coria, Patricio Heras, Franco Feitt, Nicolás Arreche y Agustín Torre fueron los otros deportistas investigados por diversas acciones.