Duras críticas de Cristina Kirchner al juicio por los Cuadernos de las Coimas: «Es un escandaloso bodrio judicial»

A minutos de que empiece el juicio por los Cuadernos de las Coimas en el que está acusada, la exmandataria Cristina Kirchner criticó duramente el proceso judicial. «Es un escandaloso bodrio judicial», afirmó en un mensaje publicado este jueves en su perfil de la red social X.

«Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención», disparó Cristina Kirchner.

En un extenso escrito, la expresidenta calificó como un «circo» el juicio por la causa Cuadernos y aseguró que «no tiene calendario judicial: tiene calendario político». Además, consideró que «mantuvieron la ‘operación cuadernos truchos’ en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta».

«Y ahora…arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste. Así es que llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces y ‘arrepentidos’ a los que más bien habría que llamar ‘extorsionados’», arremetió.

La publicación de Cristina Kirchner fue realizada en los minutos previos a que comience este jueves de forma virtual el histórico juicio por la Causa de los Cuadernos de las Coimas, en el que también están acusados exfuncionarios y 60 empresarios por maniobras ilícitas para adjudicar contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública.

El puntapié inicial de este expediente fue Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro Julio De Vido- quien llevó durante años un detallado registro del recorrido de los bolsos con dinero, presuntamente proveniente de coimas millonarias que empresas de la construcción, entre otras, pagaban a los gobiernos kirchneristas desde 2003 y hasta 2015.

«No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar. Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses», sentenció.

En ese marco, la exmandataria planteó: «Y si no me creen a mí, pregúntenle al actual Ministro de Justicia del gobierno de Milei, Dr. Mariano Cúneo Libarona, cuando en 2018, como abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y extorsionados, dijo que su defendido ‘si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno’. En ese momento sostuvo: ‘Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso’».

Al concluir su publicación, Cristina Kirchner incluyó una posdata: «Mientras tanto… De la mano de Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vio, ni verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones».

«Eso sí…sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay», sentenció.

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, realizará el debate oral que será 100% virtual, en principio por la falta de espacio físico para albergar a la gran cantidad de acusados. Durante el juicio intervendrá en representación del Ministerio Público Fiscal Fabiana León.