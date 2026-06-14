Durante una búsqueda de metales en un campo, descubren un raro objeto de oro de más de 1700 años que tiene un grabado de una diosa

Expertos describieron como “raro tanto por su tamaño como por su valor artístico” al valioso objeto de oro descubierto en Inglaterra: un anillo de más de 1,700 años de antigüedad, hallado por un aficionado a la detección de metales.

La organización benéfica británica South West Heritage Trust, responsable de investigar y proteger el patrimonio histórico de los condados de Somerset y Devon, dio a conocer la historia detrás de esta joya milenaria mediante un comunicado publicado a principios de junio.

El hallazgo ocurrió en 2018, cuando Kevin Minto encontró el anillo enterrado en un campo cercano a Ilminster, Somerset, mientras buscaba objetos metálicos con un detector, con el permiso del propietario del terreno.

El 2 de junio de este año, la organización anunció la adquisición del anillo —denominado Anillo de Ilminster— junto con otras monedas antiguas encontradas en el mismo lugar, tras pagar una suma que asciende a miles de libras esterlinas.

Según South West Heritage Trust, se recaudaron 78,010 libras esterlinas (aproximadamente 104,000 dólares estadounidenses) para adquirir el anillo y el tesoro asociado. Esta cifra fue posible gracias al apoyo de Arts Council England / V&A Purchase Grant Fund, Art Fund, la Wolfson Foundation, Headley Trust, además del respaldo local de Friends of The Museum of Somerset, el Ayuntamiento de Ilminster, Taunton U3A y la Ilminster Education Foundation.

De acuerdo con la cadena estadounidense CNN, Kevin Minto recibió la mitad del monto pagado, mientras que la otra mitad fue entregada al propietario del terreno. Además, Minto compartió su parte con un amigo, su “compañero de búsqueda de tesoro”.

El anillo es una joya romana de finales del siglo III, fabricada en oro y grabada con la imagen de la diosa Victoria, símbolo del triunfo y el éxito en la mitología romana. Posee un peso notable de 48 gramos y presenta un diseño elaborado que incluye una gema finamente tallada, donde Victoria aparece conduciendo un carro tirado por dos caballos. Este conjunto lo convierte en un hallazgo sin precedentes en Gran Bretaña y único en el suroeste de Inglaterra.

La conservadora principal de South West Heritage Trust, Amal Khreisheh, señaló al diario británico The Guardian que el anillo pudo haber pertenecido a un gobernador, comerciante o terrateniente destacado de la época. Destacó que, hacia finales del siglo III, en la zona de Ilminster existían varios romanos adinerados y rutas comerciales activas.

Khreisheh añadió que el hallazgo arroja luz sobre un periodo de agitación en el sur de Somerset entre los años 286 y 296, cuando esta región formaba parte del Imperio romano. Es probable que el anillo fuera enterrado alrededor del año 297 como parte de un tesoro que incluía monedas, objetos de plomo y cerámica.

El Anillo de Ilminster pasará a formar parte de la colección romana del Museo de Somerset. Según Khreisheh, su excepcional tamaño, peso y calidad artística lo convierten en una pieza espectacular que solo puede compararse con hallazgos similares en el continente europeo.