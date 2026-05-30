Durante 10 horas, torturó a su mejor amigo hasta matarlo: lo condenaron a cadena perpetua

Samuel Michael Field, de 40 años, fue condenado hoy a cadena perpetua por la Corte de la Corona de Northampton, Reino Unido, tras ser hallado culpable del asesinato de Martin Glynn, su amigo de toda la vida de 93 años.

El crimen ocurrió el 19 de septiembre de 2024 en el departamento de Glynn, ubicado en Gold Street, Desborough. La justicia determinó que el ataque fue prolongado y sostenido, extendiéndose durante casi diez horas.

Más de 24 horas después de la golpiza, Field contactó al servicio de emergencias del East Midlands y reconoció en varias comunicaciones haber agredido a su «mejor amigo». Esta confesión alertó al operador, quien inmediatamente notificó a la Policía de Northamptonshire, según informó la institución en un comunicado oficial.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Glynn en el baño, confuso y sin comprender cómo había sufrido las graves heridas en su rostro. Fue trasladado al Hospital General de Northampton, donde los médicos diagnosticaron múltiples hemorragias cerebrales y una fractura en el cuello.

Glynn nunca logró recuperarse y falleció tres meses después del ataque, el 26 de diciembre de 2024.

El juicio se extendió por 12 días en el tribunal de la Corona. A mitad del proceso, Field tomó la inusual decisión de despedir a sus abogados defensores y no presentar ningún argumento a su favor. El jurado deliberó menos de cuatro horas y emitió un veredicto unánime de culpabilidad por homicidio.

Durante la audiencia de sentencia, la familia de Glynn lo recordó como un hombre de fe, humilde y afectuoso, conocido por sus seres queridos como «Mattie». Señalaron que era «un hombre tranquilo, de voz suave, muy independiente y reservado, que llevaba una vida sencilla y asistía regularmente a la iglesia. Su fe era muy importante para él».

Asimismo, destacaron su carácter generoso y cálido, así como el estrecho vínculo que mantenía con sus parientes en Irlanda. «Era un hombre muy gentil, amable y generoso con su familia, que esperaba con mucho entusiasmo sus visitas», expresaron. Glynn solía viajar con frecuencia a Galway hasta la muerte de su hermana, y sus familiares le devolvían la visita en Northampton.

La familia manifestó el profundo impacto que les causó la pérdida de Martin y el sufrimiento que padeció durante el ataque. «Fue muy doloroso saber que sufrió tanto», expresaron, para luego recordar con cariño los buenos momentos vividos: «Queremos recordar hoy qué hombre tan maravilloso era Mattie, los lindos recuerdos de los tiempos juntos en Galway y Northampton, y la crueldad de que nos lo hayan arrebatado de esta manera».

Con la condena confirmada el viernes 29 de mayo, Field deberá cumplir una pena mínima de 22 años antes de poder solicitar la libertad condicional. Mientras tanto, los allegados de «Mattie» Glynn intentan sobrellevar la pérdida de un hombre que describieron como «un caballero absoluto».